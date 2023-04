El Barça recupera la corona copera ante un combativo Cartagena

El Barça ganó este domingo en la final y tras una prórroga al Jimbee Cartagena por 3-4 y dio continuidad a su idilio con la Copa del Rey de fútbol sala al conquistar el torneo por octava vez en trece ediciones, después de marcharse en las dos últimas con las manos vacías.



Comenzó el partido con acercamientos alternos en una y otra portería hasta que el conjunto azulgrana consiguió hacerse con el dominio. A partir de ahí, se sucedieron las ocasiones en su favor. Así, Catela perdonó junto al palo, y un disparo de Pito rozado por Bebe impactó en el lateral de la red. Asomó entonces Ferrao y con él comenzaron a cambiar las cosas. El pívot, determinante como es habitual, avisó primero al guardameta con un potente disparo tras control orientado. Y a la segunda no perdonó, tras zafarse de la presión de Jesús y golpear con rabia para hacer el 0-1. El gol se lo dedicó al lesionado Sergio Lozano, presente en la grada, mostrando su camiseta.



Al revés anímico respondió el Cartagena con mayor vocación ofensiva de la mano de Motta, quien probó de falta rozando el poste antes de que Dídac desviase otro de sus intentos. La tuvo también Pablo Ramírez, pero no consiguió resolver con acierto un mano a mano.



Se enfrió por momentos el duelo hasta que Ferrao volvió a acelerarlo. Se revolvió dos veces más para tirar a la cruceta en una de ellas y probar los reflejos de un inspirado Raúl en la otra. A esas dos buenas opciones sobrevivió el Jimbee, que ya daba por buena la desventaja de un gol al descanso cuando a solo 22 segundos Dyego amplió la renta de libre directo.



Pudo empezar la segunda parte como terminó la primera, con un tanto de Dyego, pero se lo negó Raúl con una gran parada. La respuesta fue inmediata de Mellado, lo que anticipaba emociones fuertes. Sin embargo, bajó el ritmo y el peligro se tornó en aislado.



En ese tramo, pudo aun así hacer otro más el Barcelona cuando Adolfo sorteó al cancerbero pero no pudo ajustarla entre los palos. Ese gesto misericorde, sumado a la acumulación de faltas, dio vida al Cartagena. La quinta llegó con doce minutos por jugar y solo diez segundos después, Ortiz provocó un doble penalti que no falló Motta para recortar distancias.



La diana dio confianza al cuadro de Duda, que olió sangre y encontró premio en su insistencia cuando en una contra Antonio desvió hacia su propia red un pase de Mínguez. Pudo ser aún mayor el castigo, pero Dídac se estiró para tapar con maestría una magnífica alternativa para Mellado.



Con todo equilibrado, el objetivo de no cometer errores se convirtió en prioritario. Tan importante era eso que en uno de los pocos desajustes defensivos de los de Duda Pablo Ramírez realizó una falta sobre Dyego que tornó en doble penalti. No perdonó Ferrao y marcó el 2-3.



Las circunstancias obligaron a los cartageneros a apostar por el portero-jugador. Y el riesgo les dio beneficio acto seguido al desviar Artuo Coelho un centro de Mellado hacia su propio marco, en el que fue el segundo gol en propia puerta del enfrentamiento.



En la prórroga, el Barcelona aguantó con solidez las primeras acometidas del contrario hasta que con menos de treinta segundos por jugarse de la primera parte, Pito completó un gran movimiento; protegiéndola de espaldas antes de cambiar el ritmo y perforar las mallas por última vez en la tarde sellando el título.



FICHA DEL PARTIDO:



3 - Jimbee Cartagena: Raúl, Bebe, Mellado, Lucao, Waltinho -cinco inicial- Motta, Pablo Ramírez, Jesús, Mínguez, Meira, Juanan.



4 - Barça: Dídac, Antonio, Marcenio, Matheus, Sergio González -cinco inicial-Catela, Pito, Dyego, André Coelho, Ferrao, Adolfo, Ortiz.



Goles: 0-1, min.6: Ferrao; 0-2, min.20: Dyego. 1-2, min.29: Motta, de doble penalti. 2-2, min.33: Antonio, en propia puerta. 2-3, min.38: Ferrao, de doble penalti. 3-3, min.39: André Coelho, en propia puerta. 3-4, min.43: Pito.



Árbitros: Juan José Cordero y Pedro Carrillo (colegio andaluz). Enseñaron tarjeta amarilla a Waltinho (min.5), Pito (min.25), Raúl (min.34), Ferrao (min.34), Bebe (min.37), Adré Coelho (min.37) y Dyego (min.37).



Incidencias. Final de la Copa el Rey disputada en el pabellón Fernando Argüelles de Antequera ante unos 2.500 espectadores.