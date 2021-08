La Vuelta comienza este sábado con una contrarreloj por las calles de Burgos

La Vuelta 2021 arranca este sábado 14 de agosto con una contrarreloj individual de 7,1 kilómetros de recorrido, con salida y llegada junto a la Catedral de Burgos, que acoge el inicio de la gran carrera española por etapas con motivo de su VIII Centenario.

?? Burgos se está preparando para la primera etapa de #LaVuelta21 ??



?? Burgos is getting ready for #LaVuelta21 1st stage ??



?? @charlylopezphpic.twitter.com/m5vwaViDRw