El australiano Michael Storer (DSM) ha sido el vencedor en solitario de la séptima etapa de la Vuelta a España, disputada entre Gandía y el Balcón de Alicante, de 152 kilómetros y marcada por el abandono de Alejandro Valverde después de una dura caída.Grosschartner amenazó el maillot rojo de Roglic, pero el esloveno lo mantuvo por 8 segundos.

???? @mjstorer_au: "I didn't expect that. I knew I was in good form. Now I am starting to realize I made it"



????Michael Storer: "No me lo esperaba. Sabía que estaba en buena forma. Ahora estoy empezando a asmilar que lo he logrado"#LaVuelta21pic.twitter.com/bxRW8DscXX