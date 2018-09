Alejandro Valverde, en Tiempo de Juego: "Ha sido una Vuelta durísima, acepto que los rivales han sido mejores"

Una de las imágenes más satisfactorias de este domingo, durante la última etapa de la Vuelta Ciclista a España 2018, ha sido ver al español Alejandro Valverde, de 38 años, subido en el podio con el jersey verde como premio a la regularidad (131 puntos). Su puesto en la general ha sido el quinto, a 4:28 del británico Simon Yates.

"Estoy contentísimo con la Vuelta y con la afición, siento su cariño por donde paso. Es una pasada, y en Madrid hoy ha sido increíble.

Ahora percibo muchísimo más el cariño de la gente, no sé cómo describirlo, para mí es increíble", dijo Valverde este domingo en Tiempo de Juego.

El murciano sigue demostrando que la experiencia es todo un grado, si el físico, como es el caso, respeta: "Me he visto bien, ha sido una Vuelta dura, y hasta el último día he estado luchando incluso por ganarla. En los días claves, los rivales han sido mejores y lo acepto".

Preguntado por quién ha llevado los galones en la ronda española al frente del Movistar, respondió que "yo he estado por delante de Nairo en la general, pero nos hemos entendido bien. Nairo ha tirado lo que ha podido, y cada uno tiene su opinión, pero entre nosotros no hay ningún enfrentamiento, hemos trabajado lo mejor que hemos sabido", comentó para aclarar la situación y las críticas vertidas en la actuación deportiva del colombiano.

Ya piensa en el Mundial de ciclismo, que se disputa en Innsbruck (Austria) del 23 al 30 de septiembre. No duda al dar sus favoritos: Alaphilippe y Kwiatkowski.

Valverde dispone de unos días para descansar antes de unirse a la concentración con la selección.