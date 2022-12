El Tour de Francia 2024 acabará con una contrarreloj individual entre Mónaco y Niza

El Tour de Francia volverá a Mónaco en su edición de 2024 después de quince años, al incluir al Principado como salida de su última etapa, que será una contrarreloj individual con final en Niza el 21 de julio.

Dos días después de anunciar que la prueba no finalizará por primera vez en su historia en París, dada la proximidad de los Juegos Olímpicos que se inaugurarán el día 26, la ronda francesa confirmó este sábado que Mónaco será dentro de dos años el punto de partida de su jornada final.

? #TDF2024 : the final time trial between Monaco and Nice



???? On July 21. 2024, the principality will host the Tour de France for the 7th time in history, for another time trial just like in 2009 when Monaco did host the Grand Départ. pic.twitter.com/ajyvl2HU4g