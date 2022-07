Pogacar pierde a otro compañero: Majka abandona por una lesión en el muslo

El polaco Rafal Majka (UAE Emirates) no tomará la salida en la decimoséptima etapa del Tour de Francia que se disputa este miércoles entre Saint Gaudens y Peyragudes, de 129,7 km, por lo que el esloveno Tadej Pogacar se quedará con 3 compañeros de equipo para las citas clave de Pirineos.

Según explicó el doctor del equipo emiratí, doctor Adrian Rotunno, "Majka sufrió una lesión por distensión en el muslo después de un problema mecánico en la etapa 16 cuando se rompió la cadena".

"El problema mecánico produjo un desgarro de espesor parcial de alto grado en su músculo cuádriceps derecho", por lo que Majka no podrá tomar la salida.

This resulted in a high-grade partial thickness tear of his right quadriceps muscle, and unfortunately due to the muscle damage is unable to ride." #TDF2022