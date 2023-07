Un imperial Ion Izaguirre conquista la gloria en Belleville en Beaujolais

El ciclista español Ion Izagirre (Cofidis) se ha impuesto este jueves en la duodécima etapa del Tour de Francia, disputada sobre 169 kilómetros entre Roanne y Belleville-en-Beaujolais, consiguiendo la segunda victoria para el ciclismo español en esta 110ª edición de la 'Grande Boucle'.

Después de conquistar Pello Bilbao (Bahrain Victorius) este martes la primera victoria española desde 2018, tan sólo dos etapas después Izagirre ha conseguido el segundo triunfo, después de colarse en una fuga de mucho nivel y atacar a 30 kilómetros para llegar en solitario a la meta.

El ciclista del Cofidis ya contaba con un triunfo en la carrera francesa, el que logró en 2016 en una etapa alpina en Morzine. Además, el campeón de España en ruta en 2014 y doble campeón de España contrarreloj (2026 y 2021), también cuenta con triunfos en la Vuelta a España (una crono por equipos en 2016 y una con final en Formigal en 2020) y en el Giro de Italia, en Falzes en 2012.

Es, además, el segundo triunfo del Cofidis en este Tour, tras el logrado por el francés Victor Lafay en San Sebastián, que acabó con 15 años sin triunfo del equipo francés. Izaguirre entró en la meta con casi un minuto de renta sobre el francés Mathieu Burgaudeau y el estadounidense Matteo Jorgenson, tras haber atacado en el ascenso al col de la Croix Rosier, el último puerto de una jornada de media montaña marcada por una larga escapada de una decena de corredores en la que el español fue el más fuerte.

7 ans après sa victoire à Morzine, Ion Izagirre lève à nouveau les bras sur le Tour de France