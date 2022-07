Enric Mas se despide de las opciones de podio en el Tour de Francia: "No sé si es un mal día o tengo algo"

El español Enric Mas (Movistar) lamentó un "mal día" en la undécima etapa del Tour de Francia con final en la cima del Col du Granon, donde el corredor balear se dejó más de 8 minutos sobre el vencedor y nuevo líder, el danés Jonas Vingegaard, lo que le hizo bajar al décimo puesto de la general, alejado a 9.29.

"He tenido un muy mal día, me he encontrado vacío desde el inicio del Galibier, iba vacío. Ahora cuando lleguemos al hotel, con tranquilidad, se hablará de qué podemos hacer, hay que reflexionar y ver cómo afrontamos la etapa de mañana. Será un día nuevo", comentó en meta el líder de la escuadra española.

Mas se refirió a un día desafortunado para muchos corredores, pero se mostró optimista para afrontar la etapa reina de este jueves con la meta en el mítico Alpe D'Huez.



"Ha sido un día para aprender y mejorar. Mucha gente ha tenido mal día, otros lo han tenido bueno, y yo he sido de los malos. Mañana será otro día. Vamos a descansar y veremos qué tal. A por ello", concluyó.