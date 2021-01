Wilco Kelderman sufre una fractura de vertebra y una conmoción cerebral tras el atropello sufrido por el Bora

Los corredores del equipo Bora-hansgrohe Wilco Kelderman, Rüdiger Selig y Andreas Schillinger han sido hospitalizados y sufren lesiones de diversa consideración después ser atropellados por un coche mientras se entrenaban el sábado en la localidad italiana de Peschiera del Garda, según ha informado la escuadra alemana.

"Hoy, durante el entrenamiento, algunos de nuestros ciclistas se vieron involucrados en un accidente con un automóvil. Wilco Kelderman, Rüdiger Selig y Andreas Schillinger fueron trasladados al hospital, todos conscientes. Wilco y Rudi han sufrido conmoción cerebral, mientras que Andreas espera los exámenes finales", indicó el equipo en un comunicado.

El equipo Bora-hansgrohe, que este domingo viaja a Canarias para continuar con su pretemporada, se vio afectado este sábado cuando un todoterreno impactó contra siete corredores del equipo, según añade 'La Gazzetta dello Sport', después de que el vehículo pudiera saltarse un ceda el paso.

Los otros cuatro corredores afectados fueron Marcus Burghardt, Anton Palzer, Maximilian Schachmann y Michael Schwarzmann, los cuales regresaron al hotel apenas horas después con algunos rasguños en su cuerpo, pero sin más heridas. No se vio afectado Peter Sagan, que ya había cerrado la sesión de entrenamiento.

Ya este domingo, el equipo anunció los resultados de las pruebas médicas a las que fueron sometidos los afectados. "Wilco sufrió una conmoción cerebral y tiene una vértebra fracturada. Andreas sufrió fracturas de vértebras en la columna cervical y torácica. Rudi también ha sufrido una conmoción cerebral, pero ninguna fractura", explicó.

