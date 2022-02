Vlasov conquista la Vuelta a la Comunidad Valenciana; Jakobsen se lleva la última etapa

El ciclista neerlandés Fabio Jakobsen se impuso alesprint en la quinta y última jornada de la Volta a la Comunitat Valenciana-GP Banc Sabadell, entre Paterna y València de 92 kilómetros, segunda en su cuenta personal y tercera para su equipo, el Quick Step, con un tiempo de 1.55:47.

El velocista no se vio sorprendido en los metros finales, tal y como le sucedió en Torrevieja, e impuso su gran potencia en los metros finales para superar en la línea de meta al italiano Elia Viviani (Ineos) y al noruego Alexander Kristoff (Intermarche).

