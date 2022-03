Tremenda caída de Julian Alaphilippe en la Strade Bianche

Tremenda imagen la vivida en los primeros compases de la Strade Bianche, la primera de las grandes Clásicas ciclistas de la temporada. Una terrible caída sacudió el pelotón en uno de los tramos de tierra iniciales y en ella se vieron implicados casi una veintena de hombres que rodaron por el suelo y el campo.

TACATACATACA? Or just a gust of wind? #StradeBianche via @sporzapic.twitter.com/MgfkgRDUOh