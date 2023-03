Segunda victoria consecutiva de Roglic para vestirse de líder; Enric Mas lo intentó, pero sin premio

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), triple ganador de la Vuelta a España, volvió a demostrar que ha vuelto a su mejor nivel imponiéndose en la quinta etapa de la Tirreno Adriático disputada entre Morro d'Oro y Sassotetto - Fonte Lardina, de 165.6 km, en cuya cima se puso la "maglia azzurra" de líder.

En un discutido final entre el grupo de favoritos, decidió la velocidad punta y el remate de Roglic (Trbovlje, 33 años), firmando un doblete con un tiempo de 4h.38.32, por delante del italiano Giulio Ciccone (Trek Segafredo) y del británico Tao Geoghegan (Ineos), dentro del sector en el que se encontraban Enric Mas (Movistar) y Mikel Landa (Bahrain).

Otro golpe de Roglic, demostrando día a día que ha vuelto a su mejor versión, esta vez con el premio del maillot azul que caracteriza al líder de la "Carrera de los dos Mares". La bonificación le permitió al esloveno comandar la general con 4 segundos sobre el alemán Lennard Kamna (Bora), quien no pudo guardar el maillot azul y 12 sobre el portugués Joao Almeida (UAE). Enric Mas cierra el top 10 a 31 segundos.

En una jornada recortada en los 3 últimos km de ascenso previstos hasta Sassotetto por el fuerte viento que azotaba la zona, la batalla entre los grandes de la general se echó de menos, y solo al final aparecieron los grandes líderes en la lucha por el triunfo parcial.

Mal tiempo en la etapa, frío, lluvia, y sobre todo el viento de cara que castigó al pelotón. Las inclemencias no impidieron la fuga de 7 hombres: Ballerini (Soudal-QuickStep), Zdenek Stybar (Jayco-AlUla), Fetter (Eolo-Kometa), Anthony Perez (Cofidis), Guglielmi (Arkéa-Samsic) y Florian Stork (DSM)

?? After waiting five years to go from one to two victories, he now wins two stages in 24 hours! Excluding sprinters, the last rider to win two consecutive stages in the same edition was Alberto Contador in 2014.#TirrenoAdriaticopic.twitter.com/vbdYGEdA1i