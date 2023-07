Polti regresa al ciclismo 24 años después de la mano de Alberto Contador

Alberto Contador e Ivan Basso contarán con el apoyo de Polti como patrocinador de su equipo ciclista profesional, sub 23 y júnior durante las próximas tres temporadas, acuerdo con el que se consolida la continuidad del proyecto ciclista. El patrocinio de Polti supone el regreso de una empresa consolidada en el deporte, permitiendo a Alberto Contador dar seguimiento a proyectos vinculados a la Fundación Contador.

Ivan Basso y Alberto Contador se enorgullecen de acoger la llegada de Polti a partir de 2024. Esta empresa, líder en aplicaciones de vapor para el planchado y la limpieza en el ámbito doméstico y profesional, regresa al mundo del ciclismo internacional, deporte en el que fue protagonista absoluto durante 17 años (de 1983 a 2000).

