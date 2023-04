El polaco Maciejuk la lía en el Tour de Flandes y manda a medio pelotón al suelo

Terrible caída en el Tour de Flandes que ha dejado unos cuarenta corredores sobre el asfalto, con ciclistas de la talla de Julian Alaphilippe o Peter Sagan implicados, y todo por culpa de la imprudencia del polaco Filip Maciejuk al que la organización del segundo monumento de la temporada ha descalificado.

Pasado el ecuador de la misma y con el pelotón rodando agrupado, el ciclista de 23 años del Bahrain Victorius ha querido adelantar posiciones metiéndose por el arcen izquierdo de la carretera. Sin embargo, sin darse cuenta ha acabado en una zona de césped con un gran charco y tras no poder controlar la bici ha acabado volviendo a la carretera y chocando contra los compañeros que han ido cayendo al suelo.

Maciejuk no solo no se ha caído si no que ha mirado hacia atrás y ha seguido en carrera mientras se formaba un amasijo de cuerpos y bicicletas. La organización no lo ha dudado. Descalificación inmediata por causar una caída que afortunadamente no ha dejado ningún herido grave.