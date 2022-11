El Movistar Team reorganiza su staff con tres nuevos directores deportivos

El equipo español Movistar Team desveló este miércoles que Xabier Muriel, Yvon Ledanois y Jürgen Roelandts se incorporan a la escuadra como nuevos directores deportivos, para completar así el cuerpo técnico y una plantilla con 45 corredores, entre el equipo masculino y femenino, para 2023.

"Movistar Team anuncia la incorporación de tres técnicos a su 'staff' a partir del año que viene: Xabier Muriel (Zaldibia; 1981), Yvon Ledanois (Montreuil-sous-Bois, FRA; 1969) y Jürgen Roelandts (Asse, BEL; 1985)", anunció el equipo telefónico.

La llegada de Roelandts como director deportivo es "especialmente significativa" al contar de nuevo con el "respetado excorredor belga", que hizo podio en San Remo y Flandes y estuvo 17 años como profesional, siendo miembro del equipo los dos últimos años de su carrera.

También regresa Ledanois, que integró la estructura Abarca entre 2005 y 2012. Junto a ellos, como director y refuerzo del área de rendimiento --titulado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y biomecánico-- estará Muriel, avalado por su conocimiento técnico y su experiencia previa en el Caja Rural y Murias.

"Mi último equipo como pro fue Movistar Team, y aunque los resultados que logré aquí no fueron los mejores de mi carrera, por lesiones y también por mala suerte, disfruté mucho el ambiente del equipo, siempre admiré esta estructura y me gustaría devolverles el cariño que siempre me dieron. Espero poder aprovechar esos 24 años que he vivido sobre la bici, entre pro y base, para ayudarles a seguir avanzando", comentó Jürgen Roelandts.