Mader donará un euro a una organización ecológica por cada ciclista que supere en La Vuelta

El ciclista suizo Gino Mader (Bahrain Victorius) ha anunciado en su cuenta de Twitter su intención de donar un euro a una organización medioambiental por cada corredor al que bata en cada una de las veintiuna etapas durante la 76 Vuelta a España.

@lavuelta



Each rider I beat on every stage equals 1 euro that I‘ll spend to an environmental organisation.



To decide where the money should go, write in the comments where it‘s best invested! The comment with the most likes at the end of the three weeks get‘s chosen.