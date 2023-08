El Jumbo Visma se lleva la contrarreloj por equipos en Burgos y Attila Valter es el nuevo líder

El equipo neerlandés Jumbo Visma se ha impuesto en la contrarreloj por equipos de la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Burgos, de 13,1 kilómetros de recorrido, por delante de Movistar y Bora Hansgrohe, con 19 y 30 segundos, respectivamente de ventaja.

El gran favorito en esta etapa no ha defraudado y se ha impuesto este miércoles con una gran contrarreloj, mientras que el húngaro Attila Valter es el nuevo líder de la Vuelta a Burgos por puestómetro y se enfundó el jersey morado.

