Iván García Cortina firma por Movistar Team; AG2R La Mondiale ficha a Greg Van Avermaet

El ciclista asturiano Iván García Cortina, de 24 años, hasta ahora en las filas del Bahrain-Mclaren, ha fichado por el equipo español Movistar, que lleva a cabo la primera incorporación para la temporada 2021.

Notable esprinter y especialista en clásicas, Iván García Cortina, se ha comprometido por tres años con el equipo de Eusebio Unzué. "Cortina es la gran baza de futuro de nuestro país para las pruebas de un día, en especial aquellas con pavés. Amante de los adoquines -en los que ya se lució con una gran fuga en el Tour de Flandes de 2018-, ha dejado sus muestras de calidad más esperanzadoras justo antes del parón sufrido en 2020, con una victoria de etapa en la París-Niza que sumar a su otro éxito en 'pros', también al sprint, en el Tour de California 2019", explica el equipo en un comunicado.

"La llegada de Cortina", subraya el Movistar, "refuerza la calidad del bloque español de Movistar Team, en el que continuarán durante 2021, entre otros nombres, Alejandro Valverde, Enric Mas y Marc Soler".

El gijonés se declaró "súper contento de pasar a formar parte del Movistar Team a partir de 2021". "Llevo cuatro años en mi equipo actual y he estado muy a gusto siempre, pero creo que llega el momento de hacer un cambio, de buscar nuevos objetivos, nuevos retos, nuevas motivaciones, y pienso que es el momento adecuado", añadió.

García Cortina asegura que el equipo y él persiguen "un sueño en común", y explicó; "Siempre he tenido una apuesta personal, que es a la vez una de las pocas grandes carreras que le quedan por ganar a este equipo, que es la París-Roubaix. Los sueños están para cumplirse y habrá que pelear por ello".

Eusebio Unzué señaló: "Pese a ser todavía joven, Iván tiene ya la experiencia de todo un veterano. Es un corredor que nos va a dar la oportunidad de convertir muchas llegadas al sprint en opciones de victoria, pero sobre todo, nos permitirá ir a las grandes clásicas del pavé con posibilidades reales de luchar por ellas. Iván debe ser de los grandes favoritos en el futuro en dichas pruebas".

Es un honor para Movistar Team anunciar la llegada en 2021 de Iván García Cortina. El pavé y las clásicas, protagonistas de nuestro proyecto de futuro junto al ciclista asturiano ���� #RodamosJuntos



