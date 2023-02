Groenewegen se lleva por delante de Gaviria la quinta etapa del Tour UAE; Evenepoel sigue líder

El neerlandés Dylan Groenewegen ( Jayco AlUla) se mostró poderoso al sprint para imponerse con autoridad en la quinta etapa del Tour UAE disputada entre Al Marjan Island y Umm al Quwain con un recorrido llano de 170 km, en el que mantuvo el jersey rojo de líder el belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step).

And the winner of the stage 5 Dylan Groenewegen! ?? @AbuDhabiSCpic.twitter.com/S7UWF9CcNH