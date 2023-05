El ciclismo británico prohíbe la participación de deportistas trans en pruebas femeninas

La federación británica de ciclismo (British Cycling) anunció este viernes que prohibirá la participación de mujeres transgénero en las competiciones femeninas. Las nuevas normas, que entrarán en vigor a final de este año, prevén que las competiciones ciclistas estarán divididas en dos categorías: open y femeninas.

Según British Cycling, las mujeres transgénero, los hombres transgénero, los individuos no binarios y aquellos a los que se les designó como varones al nacer podrán participar en la categoría 'Open'. Mientras, en la categoría femenina solo se podrán inscribir individuos a los que "se les asignó el sexo de mujer al nacer", así como hombres transgénero que aún no han iniciado la terapia hormonal.

Following a thorough review process, we are today publishing our policy plans for British Cycling competitive events and non-competitive activities.



Find full details and FAQs below.