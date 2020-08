La campeona mundial Van Vleuten ficha por el Movistar español

La holandesa Annemiek van Vleuten, actual campeona mundial y considerada la mejor ciclista del mundo en las tres últimas temporadas, ha fichado por el equipo español Movistar para 2021 y 2022, anunció este lunes la formación de Eusebio Unzué.

"Con Van Vleuten, la escuadra telefónica da un salto definitivo en sus aspiraciones de convertirse en un conjunto de referencia en el pelotón UCI Women's WorldTour, condición que luce desde hace décadas en la escena masculina", señala el comunicado.

Van Vleuten consiguió el arcoirís de campeona mundial el año pasado en Yorkshire con una exhibición en solitario de más de 100 km. También es campeona del mundo contrarreloj en 2017 y 2018, así como reciente vencedora del Europeo en línea de Plouay (Francia).

Su historial incluye dos triunfos consecutivos con su actual equipo, Mitchelton-Scott, en el Giro Rosa (2018 y 2019); una Lieja-Bastoña-Lieja (2019); cuatro títulos nacionales CRI y uno en línea; un Tour de Flandes (2011); o dos La Course by Le TDF (2017 y 2018).

Se trata de una ciclista capaz de dominar en montaña, crono o pruebas de un día de todo tipo.

"Mi vínculo con el Movistar Team viene de muy atrás. Fui conociendo mejor al equipo en unas concentraciones en altura en Sierra Nevada que hice en 2014, y en las que coincidí con parte del equipo masculino. Uno de los entrenadores me invitó a rodar un día con ellos y la experiencia me encantó. Para mí fueron desde el primer momento como mi "familia española", comenta la holandesa.

"Me sentí muy a gusto con el primer equipo de chicos que me invitó a entrenar con ellos en días largos, y el ambiente era muy agradable. Entrenamos tranquilos, me esperaban después de las subidas, cada uno hacía su trabajo y cada día, después de la cena, se notaba que había buen rollo en el equipo, se juntaban para estar un rato más en lugar de volver a sus habitaciones... ¡Incluso algún día jugué a tenis de mesa con Alejandro Valverde!", recordó.

La misma sensación experimenta con el equipo femenino, que dirige Sebastián Unzué: "Me parece un grupo de chicas maravilloso y me transmiten esa misma sensación que viví con los chicos en Sierra Nevada. El proyecto como tal me atrae, tengo también muchas ganas de trabajar con todo el staff y he hablado ya con el responsable de rendimiento, Patxi Vila. Tengo ganas de mejorar junto a todos ellos, de disfrutar estos años que vienen juntos".

Van Vleuten confía en seguir mejorando en las cronometradas, trabajando con Canyon, "una bici -comenta- que me parece de lo más avanzado que hay en el pelotón actualmente, es otra gran ilusión".

La holandesa se siente "como si tuviese sangre latina" y como en casa cuando viaja al sur de Europa. "Me encanta la mentalidad española. Su sentido del humor, el ambiente de grupo que hay, facilitan mucho la integración y seguro que me ayudarán a caminar lejos. Son gente que entrena duro, pero también sabe divertirse. Y una ciclista feliz es mucho más fuerte".

Para Sebastián Unzué, "la llegada de Annemiek es un antes y un después para el Movistar Team. Han sido, hasta ahora, tres años de duro trabajo para crear un proyecto sólido, ambicioso, que nos permitiese aspirar a grandes objetivos, y su llegada nos da el impulso definitivo. Quiero agradecer el entusiasmo que ha demostrado por este equipo y la confianza que ha depositado en nuestro proyecto desde el primer momento".

"El planteamiento competitivo de nuestro equipo y de las próximas temporadas cambia por completo con la llegada de Annemiek", apuntó. "Su grandeza reside en que es, quizás, la única ciclista que, desde mi punto de vista, está capacitada para ganar cualquier carrera del calendario. Para el equipo es un gran reto, una gran motivación y nos permite apuntar alto y aspirar a ganar, o estar delante, en las carreras más importantes del calendario".