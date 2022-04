Bradley Wiggins revela que sufrió abusos sexuales por parte de un entrenador cuando tenía 13 años

El exciclista británico Bradley Wiggins ha revelado que fue víctima de abusos sexuales por parte de un entrenador cuando tenía 13 años, pero "enterró" lo sucedido por una relación "difícil" con su padrastro, quien era "bastante violento".

"Sufrí abusos de parte de un entrenador cuando era más joven, tenía unos 13 años, y nunca lo acepté del todo. Todo eso me afectó de adulto... Lo enterré. Mi padrastro era bastante violento conmigo, solía llamarme 'f****t' -'faggot', 'maricón'- por llevar licra y cosas así, no creía que pudiera decírselo", explicó Wiggins en declaraciones a la revista 'Men's Health UK'.

A decade since he made cycling the coolest of all sports, Sir Bradley Wiggins (@SirWiggo),our new cover star, is falling in love with the bike again – and finding himself in the process. pic.twitter.com/1ddVPrzZsT