Annemiek van Vleuten renueva un año y se despedirá del ciclismo con el Movistar Team

La ciclista neerlandesa Annemiek van Vleuten correrá la temporada 2023, la última de su carrera profesional, en las filas del Movistar Team, con el que ha renovado por un año más, según confirmó este miércoles el equipo español.

"Movistar Team se enorgullece en anunciar este miércoles que Annemiek van Vleuten, la gran líder de su proyecto femenino desde inicios de 2021, ha firmado un nuevo contrato con la estructura telefónica dirigida por Sebastián Unzué para la próxima campaña, en la que pondrá fin a tres lustros de competición profesional", señaló el Movistar Team en un comunicado.

La actual campeona olímpica de contrarreloj y número uno del ranking pondrán fin el año que viene a una exitosa carrera deportiva en la que, de momento, aparecen 90 triunfos en profesionales, un palmarés que ha agrandado en la escuadra 'telefónica' con la que ha ganado el Tour de Flandes, las Vueltas a España y Noruega, la Lieja-Bastoña-Lieja o la Setmana Valenciana.

"Mi carrera, lo que ha movido mis esfuerzos como deportista profesional, ha sido siempre mejorar en cada aspecto, y no necesariamente las victorias. Pulir cada detalle, en lo físico y en lo mental, como corredora individual y también como equipo allá por donde he pasado, ha sido el lugar de donde he sacado fuerzas para rendir a alto nivel durante tantos años", expresó la neerlandesa.

Van Vleuten quiere "ayudar al equipo a dar otro 'pasito' en su progresión en 2023", como ya ha hecho "con toda la gente" que se ha encontrado en Movistar Team durante sus dos primeras temporadas. "Ser parte de ese proceso de mejora es el motivo por el que he firmado por otro año más. Veo que vamos para arriba, que seguimos llevando esto cada vez más lejos, y no quería marcharme a mitad de camino", apuntó.

"Dos años son un período muy corto y tres creo que es algo más completo, un ciclo bonito. Y no tengo ninguna duda de que esta estructura va a seguir progresando en 2024 y más allá", añadió la ciclista que en octubre cumplirá 40 años.

La de Wageningen reconoció que "en el plano individual" tampoco se veía "parando ya este año". "Sigo súper motivada, al tiempo que veo que tendrá que haber un momento en el que lo deje, y en mi mentalidad tiene mejor cabida parar cuando todavía estoy al máximo nivel, peleando por el triunfo en las carreras más importantes, que cuando ya no lo esté. Quiero acabar en la cima, y hacerlo con este grupo tan maravilloso creo que es lo mejor", admitió.

"Seguro que habrá bastante gente que se pregunte por qué me retiro antes de los Juegos de París. Y es que para mí esto, mi carrera como deportista, nunca ha ido de objetivos o carreras concretas. Va de encontrar proyectos a largo plazo que me motiven, como lo ha sido Movistar Team y todos los grupos por los que he ido pasando, lugares en los que volcar toda tu energía", subrayó Van Vleuten.

Por ello, recalcó que "el motivo principal" para poner el punto y final en 2023 es hacerlo a su "mejor nivel físico" y para "rematar ese proceso de cambio y mejora" que quiere para el equipo. "Luego ya empezaré a mirar a los siguientes retos de mi vida personal. Seguro que el día que lo deje lo haré con una 'lagrimita', porque amo este deporte, pero quiero que cuando deje la parte de 'deportista profesional' del ciclismo, lo haga arriba del todo", sentenció.