Alejandro Valverde, en la presentación del Movistar Team: "Arranco con la idea de que sea mi último año"

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) ha asegurado que arranca esta temporada 2021 con la idea de que sea la última, aunque con la "misma ilusión" y con el gran objetivo de los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Tengo pensado que es el último año, pero arranco con la misma ilusión y con intención de hacerlo bien para el equipo y si vienen victorias, mucho mejor. Pero arranco con la idea de que sea el último", se sinceró en la presentación del Movistar Team.

Valverde, de 40 años, viene titubeando sobre si retirarse en 2021 o alargar un año más su carrera deportiva. De momento, como dejó bien claro este jueves, parte con la idea de dejarlo. "Será un año bonito, especial, a ver si podemos correr todo", pidió.

"Como objetivos tengo los Juegos Olímpicos, a ver si podemos estar y es un año muy bueno para poder estar ahí. Este año sigue siendo complicado, pero a nivel deportivo sigo entrenando y luchando para estar al cien por cien cuando se empiece", aseguró.

Junto al 'jefe' Valverde, otros de los referentes del Movistar Team, desde Almería tras finalizar un 'stage' de pretemporada, aclararon parte de sus objetivos de cara a este 2021. El catalán Marc Soler, por ejemplo, será el gran referente, por primera vez, en el Giro de Italia. "Mi objetivo este año es el Giro de Italia, al que iré con muchas ganas e intentaré hacerlo lo mejor posible", explicó.

Enric Mas, en su segundo año en la escuadra telefónica, será jefe de filas en Tour de Francia junto a Miguel Ángel López, el gran fichaje de la temporada. "Es un año especial después de este 2020 que hemos pasado. Mis objetivos serán el Tour de Francia y La Vuelta a España, intentando dar lo mejor y disfrutar", explicó Mas.

"Pogacar y Roglic son dos corredores como todos los otros, en un momento u otro serán batibles. Mi objetivo en el Tour será hacerlo algo mejor que el año pasado y con el objetivo inicial de estar en el cajón. Y veremos lo que pasa", auguró de cara al Tour de Francia.

Miguel Ángel López, por su parte, aseguró que era el momento de cambiar de aires y dejar Astana por otro proyecto ganador, como Movistar Team.

"Era mi último año con Astana y quería hacer un cambio. Y qué más bonito que estar aquí con Movistar, equipo especialista en las tres grandes vueltas y buscaba esto. Había que seguir en un equipo con gran respaldo para trabajar en las grandes. Mi objetivo es estar con Enric en el Tour e ir a La Vuelta a ver qué pasa", se sinceró.

Eso sí, su llegada al Movistar se ha visto afectada por el coronavirus. "Estoy cumpliendo con la cuarentena. Tenemos que pasar esto con tranquilidad y paciencia, y esperar a tener contacto con el equipo, que tengo muchas ganas de empezar. Mis grandes objetivos pues serán el Tour de Francia y tal vez tener peso en La Vuelta", explicó.

"Mi inicio iba a ser tarde, por la lesión del Giro. Pero esto del coronavirus hace que empiece aún más tarde. Claramente afecta. Pero con tranquilidad, porque los grandes objetivos serán Tour y Vuelta y están bien adelante, tendré tiempo de trabajar y llegar en buen momento de forma", ahondó.

Y otra de las caras nuevas del equipo es la del asturiano Iván García Cortina, que hará que el equipo mute la piel para apostar también por las clásicas de pavés. "La cita que no me quiero perder es Paris-Roubaix, que le año pasado no se hizo. Mi objetivo será afrontar las clásicas de la mejor manera, y en mi carrera favorita hacerlo lo mejor posible", aseguró uno de los cinco fichajes del equipo para este 2021.