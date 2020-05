Siete equipos de la Liga ASOBAL han pedido la dimisión del presidente Adolfo Aragonés

En el blog DeRosca se puede leer la información sobre esta petición de dimisión y se puede leer la carta firmada por los clubes.

"La ASOBAL desde hace meses se ha convertido en una auténtica caja de bombas. Tras las últimas elecciones a la Presidencia de ASOBAL, que ganó el Sr. D. Adolfo Aragonés por un sólo voto, las cosas han ido de mal en peor con una división de los equipos de manera cainita.

La prueba de todo ello ha sido que el pasado Jueves 28 de Mayo hasta un grupo de 7 equipos de los 16 que componen la Liga ASOBAL, casi todos los que disputan las competiciones europeas, han remitido una carta al Presidente de ASOBAL (Sr.D. Adolfo Aragonés) solicitando su dimisión irrevocable.

Carta que consta de 3 hojas y que os reproduzco visualmente, salvo en la última hoja, que se han quitado los nombres de los 7 equipos firmantes por la Ley de Protección de Datos.

Dichos clubes argumentan en una carta demoledora, enviada al Presidente de ASOBAL y a todos los clubs de ASOBAL, que han observado tras la reelección del Sr.D. Adolfo Aragonés ciertos comportamientos tanto despectivos, como beligerantes hacia ellos simplemente por preguntar cierta información o intentar aportar comentarios en numerosas reuniones durante la época del confinamiento. creen que ha llegado la hora mostrar un rechazo a la actitud del Presidente respecto a algunos clubes.

Los clubes firmantes de esta carta están de acuerdo en una serie de aspectos que les preocupan por el presente y futuro de la ASOBAL y lo enumeran en diversos puntos como: – Falta de Transparencia e información; – No entienden ni comprenden la postura que se ha tomado desde la Presidencia y Comisión Delegada de ASOBAL sobre los ascensos y descensos; – Propuestas para la Asamblea RFEBM; – Desconocimiento total de la situación de los trabajadores de ASOBAL; – NULA relación con el Presidente de la RFEBM y que la relación con el CSD no es la mejor; – No entienden que se ha enviado una carta a la RFEBM sin consultar a la Asamblea para no pagar en su totalidad el canon por ASOBAL a la RFEBM; – Falta de unidad en una ASOBAL ya dividida, ya que las diferencias y la creación de bandos se van ampliando con el tiempo; – No aceptar propuestas de trabajo como las que ha presentado algún club; Tesorería, les gustaría estar informados del actual Balance y cuenta de resultado de la Temporada 2019 – 20 y del Presupuesto de la Temporada 2020 – 21".