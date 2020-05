La RFEBM y la ASOBAL, en 17 minutos, rompen las negociaciones sobre el calendario de la temporada que viene

En el blog DeRosca se puede leer la siguiente información

"En la tarde de ayer jueves se celebró la última reunión entre la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) y la ASOBAL (delegación compuesta por los Presidentes del Ademar León, Sinfín y AT.Valladolid), para tratar de consensuar la fórmula de competición de la Liga ASOBAL de cara a la próxima Temporada 2020 – 21. Una reunión, que según me cuentan, ha durado no más de 17 minutos, se han roto definitivamente las negociaciones entre ambas entidades y en donde parece ser que hasta la RFEBM le ha llegado a decir a los representantes de la ASOBAL que no les tomen el pelo.

El pasado martes 26 de mayo la RFEBM y la ASOBAL también se reunieron y parece ser que se llegó a un principio de acuerdo entre ambas partes respecto a una posible fórmula y calendario para la Temporada 2020 – 21. La RFEBM exigía una propuesta de forma y manera consensuada por todos los equipos que componen la Liga ASOBAL y que los clubes firmaran aceptando, por mayoría, la propuesta puesta encima de la mesa de la RFEBM. Una propuesta que os contaré en su momento.

Según me cuentan parece ser que los clubes de ASOBAL no han sido informados por sus representantes de las reuniones que se han producido. La RFEBM solicitó la contestación de los clubes de ASOBAL de dichas propuestas y al no recibirla y ser conscientes que los clubes no han sido consultados por sus representantes la RFEBM ha decidido poner fin a las negociaciones con ASOBAL.

A fecha de hoy ya NO se pueden presentar más propuestas para la Asamblea General Ordinaria de la RFEBM, que se va a celebrar el próximo Sábado 13 de Junio en la sede del COE, y según me cuentan parece ser que la ASOBAL no ha presentado ni una sola propuesta incluido el calendario de la Temporada 2020 – 21. El plazo para presentar dichas propuestas finalizó el pasado Viernes 22 de Mayo.

Con todo esto seguramente la RFEBM presentará en la Asamblea General Ordinaria su Calendario de Competición para la Liga ASOBAL, el cual lo ha postulado en todas las reuniones que se han celebrado entre ambas entidades, con la composición de esos 2 Grupos que os he comentado en su día como fórmula para la Temporada 2020 – 21 con 18 equipos en liza.

Una Liga con DOS FASES. Una PRIMERA FASE con DOS GRUPOS de 9 EQUIPOS. Todos contra Todos a doble vuelta. Una SEGUNDA FASE con UN GRUPO en donde los 4 PRIMEROS CLASIFICADOS de cada Grupo Fase Anterior se juntan en uno para luchar por el TITULO. Son 8 equipos. OTRO GRUPO con los 5 ULTIMOS CLASIFICADOS de cada Grupo Fase Anterior que van a luchar por las PLAZAS DE PERMANENCIA – DESCENSO y el PLAY- OFF. Son 10 equipos que jugaría por evitar las cuatro plazas de descenso más el Play – Off de Permanencia.

Los resultados de los partidos que se disputen entre ellos de la PRIMERA FASE se arrastran a la SEGUNDA FASE. En total serían 24 partidos para los de arriba y 26 para los de abajo. Sería una liga de dos fases, como ya se disputó en los años 90. Recordemos que la próxima temporada las competiciones europeas se disputarán ya entre semana y no los fines de semana como hasta la fecha. Lo prioritario para el ente federativo es que NO afecte a la preparación de la Selección Española Absoluta Masculina de cara al Mundial 2021 en Egipto y a los JJOO de Tokio.

Está claro que tras la ruptura de ayer por la tarde, en estos momentos, la ASOBAL lo tiene mal y complicado para negociar con la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM). Una situación bastante complicada por los ya más que sabidos y comentados enfrentamientos entre los dirigentes de ambos organismos y que al final lo van a pagar todos los clubes de ASOBAL.