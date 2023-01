'Los Hispanos' doblegan a Chile en un mal partido y avanzan a la siguiente fase

La selección española masculina de balonmano venció (34-26) este sábado a la de Chile en la segunda jornada del Campeonato del Mundo que se disputa en Polonia y Suecia, un triunfo más sufrido de lo esperado que, eso sí, vale el billete a la 'Main Round'.

Los de Jordi Ribera, que vencieron (30-25) a Montenegro en su debut el jueves, se encontraron con un rival a tumba abierta y motivado, obligados los sudamericanos para no empezar a despedirse del torneo en el Grupo A. España estuvo incómoda, no impuso su defensa y no respiró tranquila hasta los últimos minutos.

Pese a la insistencia en la jornada previa del seleccionador español de no bajar lo más mínimo la intensidad y la necesidad de aprovechar cada minuto del campeonato para seguir creciendo como equipo, a los "Hispanos" les costó arrancar el encuentro.

Especialmente en defensa donde la novedosa pareja que conformaron en el eje de la zaga Iñaki Peciña y Abel Serdio, que debutaba en una gran competición internacional, tuvieron numerosos problemas para controlar a los pivotes chilenos.

Dio igual que fuera el más estático Javier Frelijj o el más móvil Esteban Salinas, los defensores españoles no eran capaces de cerrar la línea de seis metros, concediendo goles y penaltis que permitieron al conjunto sudamericano aferrarse al marcador (6-6).

Resultado que se rompió en el momento que los de Jordi Ribera se asentaron en defensa con la entrada de Gedeón Guardiola que aportó la consistencia que hasta entonces le había faltado a la retaguardia.

Mejoría defensiva que permitió a España abrir brecha en el marcador (10-6) con un parcial de 4-0 en los siguientes diez minutos, que pareció propiciar la escapada del conjunto español.

Un mero espejismo, ya que Chile, aferrada a las paradas de Rene Oliva y los goles de Erwin Feuchtmann, se aferró a la pista y llegó a situarse a tan sólo un gol (14-13) con dos goles a portería vacía aprovechando una exclusión de Miguel Sánchez-Migallón.

Circunstancia que obligó a pedir con urgencia un tiempo muerto temeroso de que se le complicase más de lo debido un encuentro que, a priori, dada la diferencia existente entre ambos equipos, debería ser un trámite para los "Hispanos".

Una palabra que no entra en cabeza de Jorge Maqueda, siempre intenso sea cual sea el rival, que con dos goles finales, una de ellos tras una bonita colgada, permitió a España marcharse al descanso con unos más tranqulizadores tres tantos de ventaja (18-15).

Diferencia que España apenas logró aumentar en un tanto (22-18) alcanzados los diez primeros minutos del segundo período ante la tenaz resistencia de un equipo chileno, en el que Erwin Feuchtmann y, sobre todo, el portero Rene Oliva se negaban a dar su brazo a torcer.

Una dupla a la que se unió en los siguientes minutos el joven central Matías Paya que no desaprovechó las dificultades defensiva del conjunto español, que nunca dio con la tecla para contener los larguísimos ataques de Chile, para reducir a tan sólo dos tantos (23-21) la ventaja de los de Jordi Ribera a menos de cuarto de hora para la conclusión.

Pero el cansancio del equipo chileno, que tuvo que sentar a piezas clave como Erwim Feuchtmann, en el tramo final del encuentro llegó al rescate del equipo español, que vio como los jugadores sudamericanos comenzaban a cometer más errores de los debidos.

Fallos que permitieron a los "Hispanos" sacar a relucir su veloz juego de contraataque, con dos veloces contras casi consecutivas de Agustín Casado y Dani Fernández que permitieron al conjunto español situarse con una renta de cinco goles (28-23) a nueve minutos para el final.

Diferencia que se encargó de mantener Alex Dujshebaev, que con su facilidad para lanzar entre líneas, aseguró el triunfo (34-26) y la clasificación para la segunda ronda de un equipo español, que sufrió mucho más de lo previsto para lograrlo.

FICHA DEL PARTIDO

34 - España: Corrales; Solé (5, 3p), Garciandia (-), Serdio (3), Peciña (-), Cañellas (2) y Dani Fernández (5) -equipo inicial- Pérez de Vargas (ps), Maqueda (3), Ángel Fernández (-), Alex Dujshebaev (6), Casado (3), Guardiola (1), Sánchez-Migallón (-), Dani Dujshebaev (2) y Odriozola (4, 2p)

26 - Chile: Oliva; Scaramelli (-), Rodrigo Salinas (3p), Emil Feuchtmann (-), Erwin Feuchtmann (8, 5p), Salgado (1) y Frelijj (1) -equipo inicial- Felipe García (ps), Ceballos (-), Delgado (-), Esteban Salinas (1), Illesca (2), Paya (4), Codina (1), Ahumada (4) y Donoso (1)

Marcador cada cinco minutos: 2-3, 6-5, 10-6, 12-9, 14-13 y 18-15 (Descanso) 19-17, 22-18, 23-20, 26-23, 30-25 y 34-26 (Final)

Árbitros: Emam y Hedaia (EGY). Excluyeron por dos minutos a Casado, Sánchez-Migallón y Maqueda por España; y a Delgado, Salgado y Frelijj por Chile.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada del grupo A de la primera fase del Mundial de Polonia y Suecia disputado en el Tauron Arena de Cracovia (Polonia) ante unos 2.500 espectadores.