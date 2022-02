El Barça ya es segundo tras un valioso triunfo en Bucarest

Dinamo Bucarest, 30 - Barcelona, 35

El Barça se ha colocado provisionalmente segundo del Grupo B de la Liga de Campeones tras vencer este jueves en la pista del Dinamo de Bucarest por 30-35 en un choque siempre dominado por los azulgranas ante un rival que resistió hasta los minutos finales (29-30. m.56).

Los de Carlos Ortega, con Dika Mem (9 tantos) y Haniel Lángaro (7), demoledores tuvieron más fondo y recursos al final a pesar del esfuerzo realizado por Raúl Nantes (9 goles) y Mohamed Mamdouh (8) en el bando de Xavi Pascual. El equipo rumano, entrenado por el ex técnico azulgrana Xavi Pascual, con varias bajas y con Edu Gurbindo renqueante, no ha podido superar el potencial de la escuadra de Carlos Ortega.









FICHA DEL PARTIDO

30 - Dinamo Bucarest (15+15); Ghionea (4,2p), Humet (-), Mamdouh (9), Sorhaindo (2), Nasralla (-), Nantes (8), Álex Pascual (2,1p) -siete inicial- Ghebane (po)(Heidaridad m.30-60), Gurbindo (-), Dissinger (3), Graviolaia (-), Mousavi (-), Militaru (-) y Bizau (2).

35 - Barça (17+18): Gonzalo Pérez de Vargas (1), (Maciel, m.31 a 52); Áleix Gómez (2,1p), Mem (9), Fábregas (2), Thiagus Petrus (-), Lángaro (7), Ángel Fernández (2) -siete inicial-, Cindric (-), Alí Zein (1) Ben Alí (3), Ariño (-), Janc (5), Richardson (-), Makuc (2) y N'Guessan (1).

Parciales cada cinco minutos: 3-6, 5-7, 7-10, 10-12, 12-14, 15-17 (descanso), 16-20, 19-22, 20-25, 23-28, 28-30 y 30-35 (final).

Árbitros: Iván Pavicevic (MON) y Milos Raznatovic. Exclusiones: A Mamdouh (m.24), Ghionea (m.27), Militaru (m.37), A.Pascual (m.42) por el Dinamo y sin excluidos por el Barça.

Incidencias: encuentro correspondiente a la undécima jornada del Grupo B de la Liga de Campeones 2021-2022 disputado en el Pabellón Polivalente de la Complejo Deportivo Nacional de Bucarest ante unos 1.650 espectadores.