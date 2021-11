Las Guerreras' muestran ante Polonia su amplio catálogo de recursos

La selección española femenina de balonmano encadenó su segunda victoria consecutiva y se jugará este domingo (13:00) con Alemania el título de campeón del Torneo Internacional de España, tras imponerse este sábado por 32-25 a Polonia, en un choque en el que las de José Ignacio Prades demostraron disponer una amplia variedad de recursos.



Tras superar con holgura su primera prueba ante Eslovaquia había expectación por comprobar si el conjunto español lograría volver a mostrar la misma sólida imagen que exhibió un día antes con Eslovaquia o caería en la irregularidad que le ha lastrado en los últimos campeonatos.



Un problema en el que las "Guerreras parecieron volver a incurrir tras el gris arranque de partido que firmaron las jugadoras españoles que en un visto y no visto se encontraron con una desventaja de tres goles (1-4) en el marcador.



Pero esta España no quiere ser el irregular equipo capaz de ganar un día a cualquiera de la grandes potencias y al siguiente sufrir ante cualquier rival, sino el consistente equipo que se quedó a milímetros de colgarse el oro en el Mundial de Japón 2019.



Para ello, la selección española deber rendir al cien por cien en defensa, una faceta en la que las de José Ignacio Prades demostraron ante Polonia en la primera mitad que pueden rendir, incluso, sin la presencia de Lara González, a la que el seleccionador dio descanso.



La pareja formada por Kaba Gassama, que ya dejó muy buenas sensaciones ante Eslovaquia, e Irene Espínola, lideró el sensacional trabajo defensivo de conjunto español, que tras unos minutos de ajuste, fue poco a poco ganando la partida a las atacates polacas.



Pero el buen hacer de Gassama y Espínola no se limitó sólo a la defensa, ya que ambas brillaron también en ataque, en especial la lateral granadina, que demostró que puede convertirse en la "cañonera" que desde hace tiempo aguarda la selección.



Con Espínola, que cerró la primera mitad con seis dianas, en estado de gracia en las dos áreas, la selección española no sólo logró enjugar su desventaja, sino que logró dar la vuelta al marcador (9-7) tras un parcial de 8-3 en los siguientes siete minutos.



Una renta que España, de nuevo muy bien dirigida por Silvia Arderius ante la ausencia de una Alicia Fernández, que al igual que ya ocurrió ante Eslovaquia no jugó ni un solo minuto, siguió aumentado hasta alcanzar una máxima diferencia (13-8) de cinco tantos.



Escapada que se vio frenada por las rotaciones del equipo español, que perdió fluidez en ataque sin la dirección de la central Silvia Arderius y contundencia en defensa con la salida de la pista de Kaba Gassam.



Una circunstancia que no desaprovechó Polonia, en la que destacó la actuación de la lateral Monika Kobylinska, para reducir a tan sólo dos tantos (16-14) la ventaja española al llegar el descanso.



Pero ni así se descentro España que si en el primer tiempo demostró que puede confiar en su defensa 6-0, en el segundo dejó claro, que la variante 5-2 con la presencia de Paula Arcos en la posición de avanzado, le puede dar igualmente buenos resultados.



Tal y como demostraron los cinco goles de ventaja (23-18) con los que volvió a situarse el equipo español a los doce minutos de la segunda mitad y que encarrilaron definitivamente el triunfo de las "Guerreras", que demostraron el oficio suficiente para aumentar incluso la diferencia, como reflejó el 32-25 final.



Una inmejorable noticia para la selección que a escasos días del inicio del Mundial que se disputará en España demostró que dispone de un variado catálogo de recursos tanto en ataque como en defensa, que permiten a las de José Ignacio Prades afrontar con optimismo la cita mundial.



FICHA DEL PARTIDO



32 - España: Castellanos; Arderius (3), Etxeberria (1), Espínola (6), Gassama (2), Barbosa (4) y Sole López (3) -equipo inicial- Navarro (ps), Carmen Martín (4, 2p), Campos (3), Eli Cesáreo (1), Laura Hernández (-), Jennifer Gutiérrez (3, 1p), Lara González (-), Alicia Fernández (-), Almudena Rodríguez (-), Ainhoa Hernández (1) y Arcos (1)



25 - Polonia: Zima; Balsam (3p), Kobylinska (6, 1p), Achruk (2), Rosiak (1), Plominska (1) y Matuszczyk (4) -equipo inicial- Placzek (ps), Maliczkiewicz (ps), Zimny (-), Gega (-), Gorna (2), Wieckowska (-), Nosek (3), Szarawaga (1), Roszak (1) y Nocun (1)



Marcador cada cinco minutos: 1-4, 7-6, 10-7, 13-8, 15-11 y 16-14 (Descanso) 19-17, 22-18, 23-19, 26-21, 28-22 y 32-25 (Final)



Árbitros: Yon Bustamante y Javier Álvarez (ESP). Excluyeron por dos minutos a Barbosa por España; y a Gega, Nocun y Balsam por Polonia.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada del Torneo Internacional de España disputado en el pabellón Felipe VI de Boadilla del Monte (Madrid) ante unos 900 espectadores.