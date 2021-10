Las 'Guerreras' inician su camino hacia el Europeo 2022 con triunfo ante Eslovaquia (33-28)

La selección española femenina de balonmano volvió a la acción este miércoles con una trabajada victoria por 33-28 ante Eslovaquia en el Fernando Argüelles de Antequera (Madrid) y que le sirvió para sumar sus primeros puntos en la fase de clasificación para el Europeo de 2022.

?? #ehfeuro2022

?? Grupo 5 - J. 1

?? 60' Final

?? España ???? 33:28 ???? Eslovaquia

?? @teledeporte



?? ¡Final en Antequera! Las #Guerreras no fallan en el estreno de @joseignacioprad en el banquillo y suman sus primeros puntos ¡Grandes!??



#?? #SheLovesHandball#PlayWithHeartpic.twitter.com/AkHQDr1fn7 — RFEBalonmano (@RFEBalonmano) October 6, 2021

El estreno de José Ignacio Prades en el banquillo de las 'Guerreras' fue positivo y aunque el marcador evidenció una diferencia aparentemente cómoda, el combinado eslovaco plantó cara, sobre todo gracias a una mala salida de segunda mitad de su rival.

España, en su primer partido tras su eliminación en los Juegos Olímpicos de Tokio, dominó casi siempre el encuentro y llegó a gozar de amplias ventajas. Las locales, apoyadas en las paradas de Mercedes Castellanos y en su intensidad defensiva que las permitió correr, abrieron rápidamente una primera brecha de 10-4.

Eslovaquia intentó reaccionar a ese primer golpe y aprovechó las pérdidas de las españolas para recortar la desventaja (12-9), pero otro acelerón atrás de la actual subcampeona del mundo le permitió irse al descanso con una cómoda renta (17-11).

Sin embargo, el paso por vestuarios no sentó nada bien al equipo de Prades y el combinado eslovaco no lo desaprovechó para poner emoción al duelo. Las 'Guerreras' no salieron entonadas en ataque, con errores en el lanzamiento, y las visitantes, poco a poco y con los goles de la casi infalible Bizik, autora de nueve goles.

El nuevo seleccionador nacional intentó mejorar las prestaciones del combinado nacional con un tiempo muerto, pero la medida no funcionó y las eslovacas terminaron por recuperar sus opciones y colocarse a solo un gol con casi quince minutos por jugarse (23-22).

España supo mantener entonces la calma, mejoró en ataque y en defensa, Silvia Navarro apareció con alguna parada decisiva y también cierta inocencia de su rival provocaron un nuevo despegue en el marcador para poner fin a la incertidumbre y cerrar el triunfo.

