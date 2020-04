La 'Final Four' de la Liga de Campeones de balonmano se aplaza a diciembre

La Federación Europea de Balonmano (EHF) anunció este jueves que la fase final de la Liga de Campeones masculina se disputará entre el 28 y el 29 de diciembre en el Lanxess Arena de Colonia (Alemania), cuatro meses después de la fecha que había marcado tras la suspensión de las principales ligas por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

La 'Final Four' de la Liga de Campeones estaba programada inicialmente para el fin de semana del 30 y 31 de mayo, pero después se pospuso al 28 y 29 de agosto por la imposibilidad de disputarse las eliminatorias de octavos y cuartos de final.

OFFICIAL STATEMENT: The VELUX EHF FINAL4 2020 will be organised in December. #veluxehfcl #ehffinal4



More information: https://t.co/jlY1Mhmi5o pic.twitter.com/s665iGVAR6