España se une a Portugal y Suiza para intentar organizar el Europeo de balonmano masculino en 2028

La Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) intentará albergar la EHF EURO 2028 en una candidatura conjunta con Portugal y con Suiza, según ha confirmado este miércoles la federación europea (EHF).

"La Federación Española, Portuguesa y Suiza de Balonmano han unido sus fuerzas y han entrado en la carrera para albergar la EHF EURO 2028 masculina en una candidatura conjunta", anunció el ente europeo del balonmano.

