España sueña con poder volver a pelear por las medallas

La selección española femenina de balonmano, vigente subcampeona del mundo, afronta el Mundial que arrancará este miércoles en España con la ilusión de regresar a un podio del que se ha visto apartado en las últimas grandes citas por culpa de su irregularidad.



Altibajos que convierten en una incógnita el rendimiento de un equipo español capaz no sólo ya de ganar un día a las mejores y al siguiente sufrir con cualquier rival, sino de alternar dentro de un mismo partido momentos de excelencia con otros plagados de errores.

José Ignacio Prades parece haber encontrado en la pivote Kaba Gassama y la lateral Irene Espínola, dos de las novedades con relación a los Juegos Olímpicos, los complementos perfectos en el centro de la defensa para una Lara González, a la que quiere dar un mayor protagonismo en la faceta ofensiva.



Tal y como se comprobó durante el encuentro con Alemania de la fase de preparación en el que Lara González revivió los inicios de su carrera en los que apuntaba a convertirse en una consumada cañonera.



Labores ofensivas en las que España volverá a contar a pleno rendimiento con la lateral Alexandrina Barbosa, al que una grave lesión de rodilla le impidió participar en el Europeo del año 2020 y llegar con apena rodaje a los Juegos de Tokio.





?? ¡Os presentamos el ???????????? ?????????????? del Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino de España 2021! ????????‍??



?? This is the ???????????????? ???????????? of this Women’s World Championship #Spain2021! ??#SheLovesHandballpic.twitter.com/MAOu7b0k9n