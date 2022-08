España, campeona del Europeo sub-18 de balonmano

La Selección española se proclamó por segunda vez en su historia campeona de Europa sub'18, al superar por 32-34 en la final, disputada en el Verde Complex de Podgorica, a una Suecia que vendió cara la derrota y no se rindió prácticamente hasta los últimos segundos.



El conjunto de Javier Fernández "Jabato" había superado de forma autoritaria al cuadro nórdico en la primera fase (40-33). Esta vez no fue ni mucho menos así, pero España demostró tener los recursos suficientes como para colgarse el oro, algo que no sucedía desde la segunda edición, allá por 1994.



Los 'hispanos' tuvieron una buena puesta en escena, con un 8-4 de entrada, pero Suecia, con un Axel Mansson estelar (13 tantos) y pese a las paradas de Álvaro Pérez, poco a poco supo hacerse con el ritmo del partido, igualarlo e incluso irse al descanso con una ligera ventaja (15-16).

And after a sensational tournament, Spain is proclaimed M18 EHF EURO 2022 champion ?????? @RFEBalonmanopic.twitter.com/kv8kVB2qdf — Home of Handball (@HomeofHandball) August 14, 2022

El equilibrio, no obstante, fue palpable hasta que España pudo cambiar hacia su lado el rumbo del choque. Se pasó de un 23-23 a un 31-28 que acabó derivando en el triunfo. Eso sí, nunca fácil.

Un penalti y consiguiente exclusión de Ian Barrufet aún a falta de cuatro minutos, con 33-30 en el electrónico, abrió a Suecia la opción de seguir con vida. Los nórdicos aprovecharon la circunstancia, se instalaron con un 33-32 y tuvieron la opción de empatar a 1:30.



Pero Álvaro Pérez se sacó de nuevo de la chistera una gran parada ante Marcus Bjorkman y España respiró. Ferrán Castillo no falló al siguiente ataque. Estableció el 34-32 y dejó a Suecia en inferioridad. Para colmo, el meta español tuvo tiempo para volver a abortar otra opción de sus rivales y los pupilos de 'Jabato' y los seguidores hispanos pudieron celebrar el título incluso antes de acabar el choque.



Ferrán Castillo fue el máximo goleador español junto a Petar Cikusa, elegido mejor jugador español, con seis tantos, uno más que Vícdtor Romero y Xavier González. Djordje Cikusa aportó cuatro, tres Ian Barrufet y Alejandro Pisonero y uno Pablo Herrero y Ezequiel Conde.