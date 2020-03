Garazi Larumbe, en COPE: "Haberme contagiado me reafirma en querer ser enfermera y ayudar a la gente"

Garazi Larumbe, jugadora del Beti Onak de la División de Honor Plata de balonmano, lleva 21 días aislada tras dar positivo por coronavirus. "Parecía que los síntomas iban desapareciendo, pero empecé con un segundo pico de COVID-19. Cuando empecé a hacer las prácticas el miedo y el pánico ya entró en Pamplona. Cuando me dijeron que tenía coronavirus el shock fue enorme. No podía articular palabra".

Garazi ha explicado en El Partidazo de COPE que "un paciente con problemas cardíacos tenía coronavirus". "Estuve 40 minutos en contacto con esta persona. Al día siguiente cogieron mi muestra y se confirmó mi positivo. Ahora estoy mucho mejor. El virus no me ha echado para atrás en mi vocación. Haberme contagiado me reafirma en querer ser enfermera y ayudar a la gente".