Competición desestima el recurso del Anaitasuna y decreta que no hubo alineación indebida del Barcelona

El Comité de Competición de la Federación Española de Balonmano desestimó este sábado la reclamación presentada por el Helvetia Anaitasuna por la posible alineación indebida por parte del Barça en el encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey que enfrentó el viernes a ambos conjuntos en Antequera y en el que el equipo azulgrana se impuso por 35-32.



“Analizada la normativa reglamentaria aplicable, el Comité Nacional de Competición acuerda desestimar la reclamación formulada al considerar que no se ha cometido infracción alguna en la inscripción del los jugadores del FC Barcelona en el encuentro en virtud de lo previsto en el apartado II.C 5 en relación con el II.A 7 ambos de la NO.RE.BA 2021/2022”, señaló el Comité de Competición en su resolución.



El Helvetia Anaitasuna presentó en la noche del viernes un recurso solicitando la impugnación del encuentro al considerar que el Barcelona cometió alineación indebida al no cumplir con la norma que exige que entre los dieciséis jugadores inscritos en el acta del partido debe haber un "mínimo" de dos jugadores de edad "júnior" nacidos en los años 2001, 2002 y 2003.



Tras analizar el caso en la reunión que se celebró anoche y que se prolongó durante varias horas, el Comité de Competición anunció en las primeras horas de este sábado su decisión de desestimar el recurso por lo que el Barcelona se enfrentará este sábado (19:00) en las semifinales de la Copa del Rey con el Frigoríficos del Morrazo Cangas.



No obstante, el Comité de Competición indicó que el conjunto navarro tiene la posibilidad de recurrir la resolución ante el Comité de Apelación para lo cual cuenta con un plazo que concluye a las 10:30 horas de este sábado.

Barça-Cangas y Granollers-Puente Genil, semifinales El equipo azulgrana se impuso al Anaitasuna. Un gol en el último segundo mete al Cangas. El Puente Genil impone su mayor potencia de lanzamiento. El Granollers sella el billete tra 25 mar 2022 - 18:55