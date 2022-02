Balonmanista ucraniana en Logroño, desolada: no creía que habría guerra

(Corrige la NA4297 en el titular: es balonmanista, no baloncestista )

La jugadora ucraniana del Sporting La Rioja de balonmano, Masha Boklashchuck, ha reconocido este jueves a Efe que se siente desolada por el ataque de Rusia a su país, ya que, aunque "hay un conflicto desde 2014", no creía que estallara una guerra en todo el país.

La veterana jugadora del Sporting milita en equipos españoles desde 2005, aunque antes de llegar a Logroño, en 2015, también participó en las ligas de Rusia y Austria.

Ahora mismo está alejada de las pistas por una lesión y ha seguido "con mucha preocupación" los acontecimientos de los últimos meses, que han culminado con los ataques de Rusia a diferentes lugares de Ucrania.

Ella es natural de la región de Ivano Frankivsk, fronteriza con Polonia y que, en este momento, "está en la otra punta del país de donde caen bombas", pero "mi madre y mi familia están muy asustadas".

La jugadora del equipo de Logroño ha relatado, no obstante, que ella vivió de joven en Kiev y ahora lo hace su hijo de 18 años, quien está desde el pasado verano en la academia de Policía de la capital de Ucrania. "Es por quien estoy más preocupada, aunque he hablado con él y está más tranquilo que yo", aseguró.

"Estuve con él en octubre, en una ceremonia de jura de bandera. No pensaba que llegaríamos a esta situación y ahora solo espero que no le toquen misiones muy peligrosas porque está en su primer año de academia", subraya la jugadora ucraniana.

"Mi hijo me ha explicado que, de momento, se queda allí, que les han dicho que permanezcan dentro de la academia y eso va a hacer, aunque yo estaría más tranquila si me lo pudiera traer aquí" porque "no sabes lo qué puede pasar".

Ha reconocido que, desde 2014, "todo el mundo en Ucrania vive consciente de que hay un conflicto en una parte del país", pero "nunca piensas que vaya a haber una guerra en todo el país".

"De momento, quienes yo tengo allí me dicen que no me preocupe", concluyó. EFE.

ep/alg/og/fg

(foto) (vídeo) (audio)