Ascienden a cinco los positivos por coronavirus en el Anaitasuna tras confirmarse dos casos nuevos

Dos nuevos jugadores del equipo de balonmano Helvetia Anaitasuna han dado positivo en el test de antígenos practicado este domingo, después de que el viernes se confirmara el contagio de tres miembros de la plantilla, lo que obligó a aplazar el partido previsto contra el BM Iberoquinoa Antequera.

— Helvetia Anaitasuna (@AnaitasunaBM) November 15, 2021





Con cinco jugadores contagiados, según ha informado este lunes el club navarro en una nota, toda la plantilla se someterá hoy a pruebas PCR para confirmar que no haya más afectados.

Explican que los dos jugadores hoy confirmados, al detectarse ellos mismos algunos síntomas compatibles con la enfermedad y pese a haber dado negativo en las pruebas a las que fueron sometidos el viernes, decidieron por voluntad propia hacerse nuevos test, en los que sí salió que habían contraído la enfermedad.

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, conocedor de la situación desde el viernes por la tarde y cuyo informe motivó la suspensión del encuentro, se va a poner en contacto este lunes con la plantilla para citar a todos los jugadores y que se realicen pruebas PCR, con las que descartar que no haya más positivos.

"Sobre todo, el análisis se va a centrar en los jugadores que viajaron a Barcelona para disputar el partido en el Palau Blaugrana correspondiente a la décima jornada", incide el club, que apunta a la posibilidad de que sea también suspendido el próximo partido de la Liga Sacyr Asobal, que enfrentaría al Helvetia Anaitasuna en Santander al Unicaja Banco Sinfín el sábado.

En el club navarro se encuentran a la espera de recibir esta notificación por parte del Comité Nacional de Competición de la Real Federación Española de Balonmano, entidad que tiene la última potestad para decidir si aplaza o no el encuentro.

Los jugadores que no han dado positivo, pero que son contactos estrechos de estos últimos, no tienen que estar confinados, pero sí cumplir una serie de recomendaciones, tales como evitar el contacto con personas vulnerables, usar siempre la mascarilla en todas sus relaciones sociales, no acudir a eventos multitudinarios y realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles con la enfermedad.