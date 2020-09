Aplazado el Bada Huesca-Benidorm por varios positivos en la expedición alicantina

El partido Bada Huesca-BM Benidorm, correspondiente a la Liga ASOBAL y que se debía disputar este viernes a las 20.30 horas, ha sido aplazado por varios positivos de COVID-19 en el equipo alicantino. El Comité de Competición acaba de hacer oficial el aplazamiento del partido Bada Huesca-BM Benidorm, según ha comunicado el club oscense, debido a los casos de positivos que han tenido lugar en el equipo levantino.

Aplazado el Fertiberia Puerto Sagunto-Villa de Aranda por un positivo en los burgaleses Un positivo por Covid-19 en el Villa de Aranda ha obligado al aplazamiento de su partido de este sábado ante el Puerto Sagunto correspondiente a la sexta jornada de la Asobal. 24 sep 2020 - 16:14

¡Mucho ánimo a los jugadores de @bmbenidorm con positivos confirmados!��



El club alicantino ha solicitado al CNC de la RFEBM el aplazamiento del partido de la Jornada 6 @BmHuesca ⚡️ @bmbenidorm que debía disputarse hoy a las 20:30 horas https://t.co/pcfPyW0EZR — ASOBAL (@ASOBAL) September 25, 2020

Por su parte, el BM Benidorm, en su cuenta de Twitter, confirma casos positivos de COVID-19, sin determinar el número, dentro de la plantilla que está confinada y a la espera de lo que marquen las autoridades sanitarias, habiéndolo comunicado a todas las partes involucradas, como indica el protocolo.

Lio en el balonmano femenino

El CB Lanzarote Zonzamas y el UB Lavadores Vigo deben disputar este sábado a partir de las 20:30 horas su primer encuentro de la División de Honor Plata femenina, partido que, en principio, no se disputará en el Pabellón Municipal de Las Palmeras por la negativa del conjunto gallego a viajar a Canarias.

Algunos de los equipos de Galicia, entre los que se encuentra el UB Lavadores, han solicitado un cambio en el sistema de competición en el que se agrupe a los equipos de una misma zona geográfica en un grupo y evitar con ellos los desplazamientos en avión. Una propuesta que no ha obtenido respuesta por parte del ente federativo.

Los responsables del conjunto gallego aseguran que no viajarán este fin de semana a Lanzarote, con el fin de garantizar la seguridad sanitaria de sus jugadoras y no exponerse al problema que conlleva tener que realizar una cuarentena en Canarias. No disponen de billetes y han solicitado el aplazamiento del encuentro.

A expensas de una comunicación de última hora de la Real Federación Española de Balonmano, las canarias harán acto de presencia en el pabellón en la tarde del sábado y los colegiados tendrán que recoger en el acta arbitral la incomparecencia del UB Lavadores Vigo en esta primera jornada de la segunda máxima categoría del balonmano femenino español.