Ambros Martín: "No conocía absolutamente nada del balonmano femenino"

El técnico español Ambros Martín, actual seleccionador femenino de Rusia y del Rostov-Don ruso, resaltó este lunes que no conocía "absolutamente nada" del balonmano femenino cuando aceptó la oferta del Itxako, y que posteriormente fue "la propia crisis" que hubo en España la que le hizo marcharse al extranjero donde ha labrado una gran carrera en los banquillos.

"Estaba muy a gusto con el Itxako, pero fue la propia crisis a todos los niveles la que, por lo menos a mí, me obligó a marcharme y buscar nuevos horizontes para seguir construyendo mi carrera. Dentro de lo malo, estoy agradecido porque pude conocer otra culturas y países y entrenar equipos de máximo nivel, me siento un privilegiado", señaló Ambros Martín este lunes en el #EspacioRFEBM que compartió con Carlos Viver, seleccionador de las 'Guerreras'.

El canario llevó al Itxako a la histórica final de la Champions en 2011, pero luego emigró al extranjero para labrarse un palmarés de mucho nivel con cuatro títulos de la máxima competición continental con el poderoso Gyor húngaro, donde compaginó su labor con la de dirigir la selección femenina rumana. Desde 2018 está en Rusia, donde compagina su cargo en el Rostov-Don con el del combinado nacional femenino ruso, tercero en el pasado Mundial.

"Tengo en mente volver a España, pero no va a depender de la situación financiera sino de la deportiva. Yo tengo muy claro que estoy en el balonmano porque me gusta la competición y ganar, y todo pasaría por tener un equipo competitivo que tenga opciones de ganar", advirtió de cara a volver a casa.

Ahora, está totalmente centrado en su aventura rusa y una vez más en el balonmano femenino, que empezó a conocer cuando le hizo una oferta el Itxako. "Pregunté a Jordi Ribera y a Manuel Cadenas porque no conocía absolutamente nada de balonmano femenino. Me dijeron que al final era balonmano, que me olvidase de masculino y femenino", recordó.

"Estoy muy orgulloso de haber tomado esa decisión. En ciertos momentos tengo la idea de entrenar a un equipo masculino, pero mi prioridad sigue siendo el femenino y terminar ahí mis objetivos que son ganar la Champions con otro equipo y poder disputar unos Juegos, que es lo que anhelo", agregó el exjugador.

El primer objetivo está de momento en suspenso para esta temporada porque el coronavirus obligó al aplazamiento de la competición en la que estaban en cuartos de final y debían de medirse al Brest francés. "Hay una incertidumbre total. En septiembre está previsto que se disputen los cuartos y que esa misma semana los ganadores jueguen la 'Final Four', pero si las circunstancias lo impiden, se jugaría directamente la 'F4' con los dos primeros clasificados de cada grupo", apuntó.

Esa segunda opción dejaría a su equipo fuera y opinó que sería "difícil de entender". "Es difícil de aceptar no tener ni siquiera la opción de jugar los cuartos, pero también hay que ponerse en la piel de los dirigentes", remarcó.

El coronavirus también ha impedido que con Rusia disputase el Preolímpico en marzo para estar en los Juego de Tokio, una cita para la que el país podría sufrir sanciones similares a las que le impidieron estar con sus atletas en Río de Janeiro hace cuatro años, pero esta posibilidad no preocupa a Martín.

"Lo que realmente me preocupa es clasificarnos. La propia federación nos ha dicho que estemos tranquilos y creo que lo que se gana por tema deportivo no te lo pueden quitar, salvo que se demostrase que el balonmano ruso también estuviese implicado", comentó el canario.

De sus primeros pasos en Rusia, donde cuenta con "una generación que invita a pensar que es un equipo con opciones" para las grandes competiciones, el técnico español solo estaba preocupado de tener "la aceptación" por parte de sus jugadoras. "Desde el primer momento me he sentido bien recibido. Creo que mi estancia en Hungría me ayudó bastante", aseguró

Finalmente, no cree que el coronavirus pueda cambiar el balonmano y que no haya tanto contacto físico. "No sería balonmano. Todo pasaría por sacar una vacuna adelante que ayude a tranquilizar a la gente, aunque parece que va a llevar tiempo", sentenció.