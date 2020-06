Áleix Gómez, elegido mejor jugador joven de Europa; David Davis, mejor entrenador

La Federación Europea de Balonmano (EHF, por sus siglas en inglés), elegió este viernes al extremo zurdo del Barça Áleix Gómez como el mejor jugador joven de la Liga de Campeones 2019-20, dentro del equipo 'All Star' (Siete Ideal) de la temporada.

Las votaciones definitivas, hechas por seguidores de todo el mundo, han otorgado, con más de 9.000 votos, el galardón al internacional azulgrana Áleix Gómez, de 23 años y nacido en Sabadell.

Aleix Gómez mantiene su progresión y esta temporada ha brillado en el extremo derecho junto al capitán Víctor Tomás. El sabadellense ha terminado la temporada como máximo realizador del equipo, con un total de 62 goles en 12 partidos de Liga de Campeones, cuya temporada actual se decidirá en una final a cuatro el el próximo diciembre.

Su mejor actuación de la temporada en Europa fue en el Palau Blaugrana contra el Flensburg-Handewitt, un partido en el que el extremo marcó 10 goles y recibió el MVP del encuentro.

El 'All-star Team' de la 'Champions' lo han formado: Niklas Landin (portero/Kiel), Manuel Strlek (extremo izquierdo/ Veszprém), Sander Sagosen (lateral izquierdo/PSG), Mikkel Hansen (central/PSG), Bence Banhidi (pivote/Pick Szeged), Alex Dujshebaev (lateral derecho/ Kielce) y Niclas Ekberg (extremo derecho/Kiel).

