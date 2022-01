Yabusele renueva con el Madrid tres temporadas más

Guerschon Yabusele, ala-pívot francés del Real Madrid, ha acordado con el club la ampliación del contrato hasta el 30 de junio de 2025, según el comunicado oficial de la entidad madridista.

Las declaraciones del jugador en los medios del club no se hicieron esperar, afirmando que "es un orgullo formar parte del Real Madrid, estoy muy feliz de seguir aquí".

"Renovar significa mucho para mí y mi familia. Estoy disfrutando en Madrid y en el club. Estar aquí ha sido muy divertido hasta ahora, así que estoy muy feliz de quedarme tres años más", dijo.

"Me siento muy bien aquí. Escuchar a mi familia después de cada partido lo orgullosa que está de mí, de verme feliz en la pista, significa mucho para mí. Y por supuesto, el vestuario está lleno de grandes personas, es un orgullo formar parte de este equipo, estoy muy feliz de seguir", añadió Yabusele.

El jugador explicó su sentimiento en los meses que lleva en el club.

"Lo único que quería era dar lo mejor de mí en cada partido, compartir y aprender de este equipo, de este gran club y, por supuesto, de Pablo Laso. Es un gran entrenador y tiene una gran trayectoria. Vine aquí para convertirme en un mejor jugador y aprender", apuntó.

"Estar en el Real Madrid me ha convertido en un jugador más profesional cada día, dentro y fuera de la pista. Solo quería llegar aquí, aprender y entrenar. Estoy con los mejores jugadores de la Liga, así que ser parte de este equipo me hace aprender cada día, eso es lo que intento. Cuando estoy en la pista, Pablo solo me dice que haga mi juego, que me sienta cómodo y que tenga confianza en lo que hago, que no tenga ninguna presión. Es la mejor situación posible para dar lo mejor de mí en la pista", siguió.

La cohesión del grupo es algo que destaca el jugador francés.

"Mis compañeros son magníficos, no he tenido ningún problema con ninguno. Cualquiera puede decir que tenemos una gran química dentro del equipo. Pasamos tiempo juntos para intentar entender el juego de cada uno y vamos juntos hasta el final. Por supuesto que creo que tenemos que aspirar a todo, tratar de ganar cada título. En ello estamos", observó.

La vida en Madrid también ha sido importante en su renovación.

"Mi vida en Madrid está siendo fantástica. Estoy feliz porque mi familia está a solo dos horas en avión, así que pasamos mucho tiempo juntos. Adoro la ciudad y la gente. Los restaurantes son increíbles. Tengo muchos lugares para visitar", reconoció.

De cara al futuro, el jugador apuntó sus objetivos.

"Mi objetivo es simplemente mejorar, ganar todo lo que se ponga en nuestro camino, ser mejor", finalizó Guerschon Yabusele.

?? @DTP_Mario: “Es un orgullo formar parte del @RMBaloncesto, estoy muy feliz de seguir aquí”. pic.twitter.com/vYu88ug8nb — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) January 9, 2022