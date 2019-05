Willy Villar: "Es difícil entender por la historia de Estudiantes que salvarse es lo más importante"

El director deportivo del Estudiantes, Willy Villar, ha reconocido que es "difícil encajar y entender por la historia de Estudiantes que a día de hoy salvarse es lo más importante", a la vez que avisado de que "el miedo y al desconfianza" son sus "peores enemigos" para las dos últimas jornadas de la Liga Endesa, donde el club madrileño "merece" continuar.

"Es difícil entender y encajar, por la historia de Estudiantes, que a día de hoy salvarse es lo más importante. Hay que tirar para delante y no lamentarse, no nos queda otra", señaló Willy Villar en una comparecencia ante los medios este jueves previa a la jornada 33 de este domingo ante Obradoiro.

El Estudiantes ocupa el puesto 16 de la tabla con solo 10 victorias en 32 encuentros, algo que no era lo que esperaban en el club. "Cuando empieza la temporada la piensas empezar con la máxima ilusión, veníamos además de hacer 17 victorias la temporada anterior", reconoció. "Pero esto es deporte, nos gustaría que en los próximos 20 años Estudiantes no estuviera en esta situación, pero la realidad es la que es y hay que aceptarla", añadió el director deportivo del equipo madrileño.

"¿Hay un seguro para no bajar del 11? Es deporte. Es cierto, hay que corregirlo y pensar por qué ocurre eso (irregularidad). Gran Canaria, que lleva 10-15 años sólidos en la clasificación, este año era compañero de viaje en el descenso y tampoco lo imaginaban. A nosotros nos ha ocurrido más veces en los últimos tiempos", comentó respecto a la dinámica del club en los últimos años.

Y una de las causas principales es la mala defensa, ya que el Estudiantes es el segundo peor equipo de la ACB en defensa. "Es obvio que una de nuestras debilidades es la defensa, lo sabe cualquiera. Es un caballo de batalla que hemos intentado solucionar todo el año", admitió, aunque cree que también poseen virtudes como perder "pocos balones", "el rebote" y ser el "segundo o tercer equipo con más ritmo de la liga".

"Somos un equipo irregular por definición, pero tremendamente comprometido. Los jugadores están sufriendo esta situación, no solo a nivel profesional, sino personal. Habrá muchas valoraciones técnicas, pero a nivel de grupo, es gente que lo está pasando mal y eso te tranquiliza. Es deporte, la dinámica ha sido la que ha sido, pero estamos en buenas manos. A pesar de que el baloncesto te ponga donde te ponga, este equipo merece confiar en ellos", manifestó con contundencia.

Al director deportivo del conjunto madrileño, no quiso "excusarse" en las lesiones, aunque le "hubiera gustado que hubiesen afectado menos". "Que gente tan importante no esté en un momento importante de la temporada nosotros lo notamos. Si miro para atrás, sí que nos ha influido. Pero estamos vivos y depende de nosotros continuar en el liga, es el mejor resumen de haber superado esas circunstancias, es lo más positivo y lo que nos llena de confianza", afirmó, a la vez que confirmó que Sutton no jugará y Brizuela forzará, aunque aún "le duela un poco".

"Ahora tengo a todo el quipo en la pista, todos recuperados, mi sensación es que si durara cinco o seis jornadas más, volveríamos a ser un equipo como al principio, muy difícil de batir. Estando todos juntos, somos un equipo competitivo, somos fuertes", agregó.

Para Villar, la clave que "definirá el partido" será llegar a este "positivos". "No va a ser fácil, se pasarán momentos malos, el miedo y la desconfianza por todo lo que ha pasado es nuestro peor enemigo. Lo vamos a enfocar en positivo, pero es una final y no vale nada de lo que ha pasado antes, hay que conseguir que el domingo seamos un equipo capaz de ganar el partido, pensar otras cosas no nos va a ayudar", matizó.

El calendario de Breogán y GBC Delteco no le "da alivio" a Estudiantes y están mentalizados para "ganar los dos" partidos, porque "es lo único que da la salvación segura". "Después de 34 jornadas estás donde te mereces. Las 10 victorias son justas, si nos salvamos será justo, pero si bajamos habremos hecho las cosas mal como para merecerlo. Tengo la confianza absoluta de que este grupo merece estar en ACB", agregó.

"Si hablamos de esfuerzo, nada que reprochar al equipo. En la segunda vuelta el equipo en casa se muestra peleón, duro, confiado y les pido que sigan en esa línea, salir con esa determinación. Esto nos da confianza, pero Obradoiro es un equipo muy armado y que vienen a ganar, todos quieren ganar, será un partido tremendamente duro, aunque me gustaría que se resolviera fácil. Está en nuestra mano, pero no está fácil, porque estas cosas que tienen un premio tan grande siempre cuestan sudor y lágrimas", analizó Villar.

El de Las Palmas confía en el entrenador, Josep María Berrocal, que aunque "no ha vivido nunca" situaciones así, le ve "seguro de las posibilidades y tranquilo". "Yo pensaba que se veía una comunión entrenador-jugador clara y diáfana, el equipo está con el entrenador", aseguró sobre las dudas de una mala relación entre el vestuario y el entrenador.