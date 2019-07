Willy Hernangómez: "Esta selección siempre se pone la aspiración máxima"

El pívot español Willy Hernangómez se mostró "muy contento e ilusionado" de volver a estar en la selección española, un equipo que debe "conseguir llegar lo mejor posible" al Mundial de China, una cita donde no renuncian a nada porque siempre se ponen "la aspiración máxima".

"Estoy muy contento e ilusionado, se ha hecho muy largo el volver a estar con 'la familia' y estoy muy feliz de ver que esa química no se ha perdido para nada. Ya estoy con ganas de ponerme a las órdenes de Sergio (Scariolo) y de empezar a trabajar", señaló Willy Hernangómez tras la presentación de la selección española de este miércoles.

El jugador de Charlotte Hornets dejó claro que le encanta pasar el verano con el combinado nacional. "Uno sin la selección es muy duro. Me encanta el baloncesto y vestir la camiseta de España, ya sólo por pasármelo bien y por jugar en casa con la gira", explicó.

"Creo que para empezar debemos hacer bien la preparación. Vamos a tener rivales muy duros y de máxima exigencia y hay que jugar como si fuera una 'guerra' y ya el Mundial. Debemos tener la mentalidad adecuada y conseguir llegar al primer partido lo mejor posible para competir desde el principio", prosiguió el madrileño.

El mayor de los hermanos Hernangómez no quiso dar importancia a las bajas en los Estados Unidos, la gran favorita. "Debemos estar centrados en nosotros mismos, que somos nuestro mayor rival y tenemos que mejorar, ser un buen equipo, jugar juntos y que esa química salga lo antes posible y que cada uno acepte su rol y luchar. Tenemos un objetivo e iremos a por él", subrayó.

En este sentido, no ve "imposible" lograr el billete olímpico en China. "Es nuestro objetivo. Queremos intentar estar en Tokio y conseguir en el Mundial una medalla, a ser posible la que más brilla y la más bonita. Nosotros siempre nos ponemos la aspiración máxima y por ganas, ambición e ilusión no va a ser porque este grupo siempre ha demostrado que si compite y está unido aspira a todo", remarcó.

"Están Marc (Gasol) o Ricky (Rubio), pero creo que no hay un referente, hay muchos y yo me siento con más experiencia. Esto es una familia y Marc me va a ayudar a mí y yo a Ilimane (Diop), lo esencial es que todos sumemos y lo pasemos bien tanto dentro como fuera de la pista", sentenció el pívot.