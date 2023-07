Wembanyama brilla en su segundo partido con los Spurs

El prodigio francés Victor Wembanyama, tras los nervios que mostró el viernes en su primer partido de pretemporada con la camiseta de los San Antonio Spurs, brilló este domingo con 27 puntos y 12 rebotes en un encuentro de la Liga de Verano de la NBA que se llevaron los Portland Trail Blazers (85-80).

