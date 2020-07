Vitoria recibirá a puerta cerrada al Baskonia para evitar aglomeraciones

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha anunciado que solo habrá una recepción institucional al Baskonia a puerta cerrada para evitar aglomeraciones e incidentes como los que se han registrado esta madrugada en la capital alavesa durante la celebración del triunfo del equipo local.

Urtaran ha anunciado este acto en declaraciones a los medios, a los que ha confesado su "sentimiento agridulce" por lo ocurrido en las últimas horas en la ciudad: "muy dulce porque el Baskonia ha ganado la liga ACB y el 'carácter Baskonia' ha vuelto a imperar en las canchas" y "un poco agria porque no muchos, pero sí suficientes aficionados, no se comportaron adecuadamente".

De hecho, la Ertzaintza y la Policía Local de Vitoria tuvieron que desalojar a la 1.15 horas de esta madrugada la calle Cuchillería del casco medieval donde se agolpaban los seguidores baskonistas que celebraban la victoria y, más tarde, sobre las 4.00, una persona fue detenida y dos ertzainas resultaron contusionados al desalojar una discoteca.

El alcalde ha destacado que "la ciudad se merecía una victoria como esta", pero ha lamentado que algunos pusieron "en riesgo la salud de toda la ciudad y eso no se puede aceptar". También ha denunciado que algunos bares no se comportaron bien, a diferencia de la mayoría del sector hostelero, donde se respetaron las distancias y se cerró pronto para evitar aglomeraciones.

"Ojalá no pase nada" y esas concentraciones no "supongan un riesgo Vitoria", una ciudad que "ha sufrido mucho el covid", ha deseado el alcalde, quien no descarta actuar contra esos establecimientos que no respetaron las normas.

Ha recordado que antes y durante la final del partido que enfrentó al Barça y al Baskonia, la Policía Local y la Ertzaintza trasladaron un mensaje de prudencia a los hosteleros a través de megafonía.

"Pero hubo un grupo que no respetó al personal sanitario, ni a nuestros mayores, ni a la ciudad entera y eso no se puede tolerar", ha censurado Urtaran, quien ha dicho que, aunque había un dispositivo policial preparado, no tienen que ser los agentes "a golpe de porra" quienes eviten las aglomeraciones, sino que todos los ciudadanos deben "interiorizar que vivimos en una situación de especial emergencia".

Respecto a la organización de alguna celebración o recibimiento al equipo por este triunfo, ha dejado claro que ya ha hablado con el presidente del Baskonia, Josean Querejeta, para trasladarle sus felicitaciones y que ambos han coincidido en la necesidad de ser prudentes y cautelosos.

"Nos encantaría que la plaza de la Virgen Blanca estuviera repleta de aficionados, pero no puede ser. Hay que dejar esas celebraciones para otro momento. El año que viene volveremos a ganar la Liga" y habrá ocasión de hacerlo, ha vaticinado con optimismo.

Sin embargo, sí se prevé hacer una recepción institucional a puerta cerrada, en una fecha aún por determinar, y "aunque no tiene la misma gracia", habrá que "esperar a otro momento", ha concluido Gorka Urtaran.