El Madrid continúa con paso firme ante el Baskonia; El Valencia cae en Milán

El Real Madrid mantuvo el paso firme en Vitoria con una contundente victoria este jueves ante el Kirolbet Baskonia, 55-77, que supuso la décima victoria consecutiva en quince jornadas de Euroliga.

El equipo madrileño superó al baskonista en un partido serio en el que estuvo por delante durante los 40 minutos y no dio muestras de flaqueza en ningún momento del duelo.

Jordan Mickey y Rudy Fernández fueron los mejores con 21 y 19 puntos de valoración respectivamente, aunque los blancos hicieron un trabajo coral para superar a un Baskonia que firmó porcentajes de tiro muy bajos y solo sumo 36 de valoración al final de los 40 minutos.

El conjunto blanco endosó un parcial de 0-8 en el inicio de un duelo al que el Baskonia entró con poco ritmo y anotó sus primeros puntos después de cuatro minutos.

El argentino Gabriel Deck castigó a sus pares debajo del aro, pero Pierrià Henry despertó a su equipo y el Baskonia igualó el duelo, gracias a la paciencia que tuvo en la toma de decisiones, que le permitieron acabar el primer acto 13-15.

Los despistes azulgranas frenaron su progresión, lo que facilitó que entre Nico Laprovittola y Trey Thompkins pusieran la máxima distancia en el marcador hasta el momento, 13-28, después de que los hombres de Velimir Perasovic no tuvieran la comunicación suficiente en labores defensivas.

Los blancos tuvieron una gran lectura de juego y lograron sacar al senegalés Youssoupha Fall de su zona de influencia. Los de Pablo Laso jugaron a placer por momentos, ante un Baskonia desorbitado en ataque que sudaba para sumar cada punto y que perdió la puntería desde el lanzamiento de tres puntos.

Rudy Fernández entró en racha para acercar a los blancos a los 20 puntos de distancia y aunque los locales lo intentaron de todas las maneras, se encontraron con una gran disposición defensiva de los de Pablo Laso que se fueron a los vestuarios con un cómodo 29-45.

El choque no cambió de guión tras el descanso y fue Anthony Randolph el que tomó el testigo de la anotación de los madridistas, para poner un 36-54, hasta que el Baskonia ajustó y endureció su defensa.

Las vascos no dejaron que se rompiera la cuerda, se apoyaron en un acertado Shavon Shields y los de Velimir Perasovic se mantuvieron en partido, 44-57, al finalizar el tercer asalto.

Los vitorianos intentaron sorprender a los madrileños con una agresiva presión en toda la pista que tuvo su efecto inicial, pero en cuestión de tres ataques, el Real Madrid cogió una renta de 20 puntos, que fue insalvable para los locales y que dejó el partido encauzado para los de Pablo Laso que acabaron venciendo por un cómodo 55-77.

- FICHA TÉCNICA:

55 - Kirolbet Baskonia (13+16+15+11): Vildoza (6), Henry (5), Stauskas (-), Shengelia (10) y Fall (8) -cinco inicial-, Janning (4), Diop (6), Sergi García (-), Shields (14), Polonara (-) y Eric (2).

77 - Real Madrid (15+30+12+20): Campazzo (6), Causeur (9), Deck (8), Randolph (8) y Tavares (2) -cinco inicial-, Rudy (12), Laprovittola (8), Garuba (2), Mickey (15) y Taylor (-).

Árbitros: Luigi Lamonica (Italia), Spiros Gkontas (Grecia) y Milan Nedovic (Eslovenia). Señalaron falta técnica al visitante Mickey (min. 18). Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada de la Euroliga disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 11.648 espectadores. Antes del encuentro se rindió homenaje a los exbaskonistas Igor Rakocevic y Sergi Vidal.

Un Valencia Basket inconsistente, sin apenas referentes y sin una buena lectura, facilitó en una mala segunda parte la victoria al AX Armani Exchange Milan, que rompió una racha de cinco derrotas seguidas en la Euroliga.

Dos triples de Bojan Dubljevic y una canasta tras un rebote ofensivo del montenegrino iluminaron el inicio de partido valenciano ante un MIlan al que le costó entrar en el choque por sus fallos en el tiro pero al que cuando lo hizo no le costó ponerse por delante, gracias principalmente al dominio de Tarczewski bajo los aros (14-11, m.6).

Seis minutos costó que otro jugador que no fuera él antara para el Valencia pero la entrada de Van Rossom le dio más criterio en ataque y eso le valió para llevar la iniciativa del juego hasta que en el último minuto se desconectó, incluyendo el regalo de la última bola a un inspirado Della Valle (26-24, m.10).

Ese final de cuarto afectó a la moral visitante y el Milan, impulsado por el ímpetu del exterior italiano, abrió un pequeño hueco en el marcador. El regreso de Dubljevic tranquilizó al Valencia pero la aparición de Sergio Rodríguez volvió a impulsar a los locales (39-34, m.17).

Pero un par de buenas acciones de Colom y otras dos de Dubljevic, incluido un triple, hicieron que finalmente el choque llegara igualado al descanso con otra canasta sobre la bocina de Della Valle (43-43, m.20).

El Valencia volvió a acusar el golpe en la reanudación y encajó un parcial de 0-8 que obligó a Jaume Ponsarnau a pedir un temprano tiempo muerto. Finalmente fue la entrada de Van Rossom la que despertó al conjunto español pero el Milan estabilizó la ventaja que había generado de la mano de Sergio Rodríguez (60-49, m.27).

Los problemas en la defensa del bloqueo central lastraron al Valencia y permitieron al Milan dejar correr el tiempo con los puntos de Gudaitis. El cambio en la forma de leer esa acción permitió al equipo español engancharse al encuentro con un parcial de 0-9 (66-63, m.34).

Un triple de Scola rescató al conjunto italiano y el Valencia no encontró la manera de volver a meterse en el encuentro porque su buena defensa no tuvo continuidad en ataque, no tanto porque no encontrara tiros sino porque no los metió. Incluidos varios tiros libres.

Hicieron un último intento Jordan Loyd y Quino Colom de forzar un final más apretado pero la falta de acierto en el tiro lastró al Valencia que dejó pasar la victoria.

- FICHA TÉCNICA:

78 - AX Armani Exchange Milan (26+17+19+16): Sergio Rodriguez (10), Roll (5), Micov (13), Scola (7), Tarczewski (13) -cinco titular- Della Valle (15), Mack (2), Gudaitis (9), Moraschini (4) y White (-).

71 - Valencia Basket (24+19+10+18): Colom (9), Marinkovic (3), Doornekamp (2), Ndour (6), Dubljevic (20) -cinco titular- Loyd (4), Abalde (-), Labeyrie (7), Van Rossom (9), Tobey (11) y Jiménez (-).

Árbitros: Boris (UCR), Latisevs (LET) y Koljensic (MNE). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la décimo quinta jornada de la fase regular disputado en el Mediolanum Forum ante 7964 espectadores.