La Universidad de Kansas se proclama campeón de la NCAA tras una remontada histórica

Kansas ganó este lunes el título nacional del baloncesto universitario masculino de la NCAA al derrotar en la final a North Carolina por 72-69 después de ir perdiendo por 16 puntos en la primera mitad. Se trata de la mayor remontada en una final masculina de la NCAA en toda la historia. El récord anterior era de 1963 en la final que Loyola Chicago venció a Cincinnati después de ir perdiendo por 15 puntos.

