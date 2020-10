Unicaja cae en Montenegro ante el KK Monrar Bar

El Unicaja encajó su primera derrota en la Eurocopa 2020-21 al caer por 90-80 en la cancha del KK Mornar Bar, en Montenegro, donde continuó sin encontrar su sitio, mantuvo las dudas de su arranque de la temporada y ofreció una maltrecha imagen en un partido en el que brilló el base local Jacob Pullen, con 24 puntos.

Los malagueños, que ganaron hace una semana en el estreno europeo ante el Boulogne Metropolitans francés, pero llevan tres derrotas de cuatro en la Liga Endesa, saltaron a la pista montenegrina con mejores argumentos, firmes en defensa y con acierto de cara al aro.

Su buen comienzo les permitió ponerse por delante en el luminoso en los primeros compases, hasta que el Mornar Bar tomó las riendas (14-11, m.5) y, ayudado por las pérdidas de balón -6 en el primer cuarto- y los despistes en defensa del conjunto de Luis Casimiro, ampliaron su ventaja al final del primer parcial (28-22, m.10).

Lejos de mejorar, el Unicaja siguió flaqueando en el plano defensivo y en la primera jugada del segundo cuarto Seah Sehovic empezó a abrir la grieta con un triple que aumentó más la renta para los de Bar, con amplia facilidad para anotar desde el exterior y el estadounidense con pasaporte georgiano Jacob Pullen como líder.

Los verdes no acertaron desde la línea de 6,75 por mucho que lo intentaron, mientras que el Mornar abusó desde el exterior y también aprovechó su acierto absoluto en los tiros libres (15 de 16 a 34 segundos del descanso).

El recital montenegrino culminó con un triple de Nemanja Vranjes (16 puntos al descanso) que terminó de hundir a los malagueños, que anotaron 17 puntos en el segundo parcial frente a los 30 de su rival, con lo que el Unicaja se retiró a los vestuarios con 19 puntos de desventaja (58-39, m.20).

