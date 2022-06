Sue Bird, una de las mejores jugadoras de la historia de la WNBA, recibe su última ovación en La Gran Manzana

Sue Bird, a sus 41 años, ya anunció que esta sería su última temporada en la WNBA. Tras 21 años como profesional y siempre defendiendo la camiseta de las Seattle Storm, la neoyorquina hizo oficial este anuncio a través de sus redes sociales: "He decidido que este será mi último año. Me encantó cada minuto y todavía lo hago, así que jugaré mi último año, igual que esta niña jugó el primero".

I’ve decided this will be my final year. I have loved every single minute, and still do, so gonna play my last year, just like this little girl played her first ?? #TheFinalYear@seattlestormpic.twitter.com/Uo2YqCCKUD